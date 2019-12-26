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"Репетиция войны с Россией"? Немцы раскритиковали предстоящие учения НАТО

26 декабря 2019, 08:24  •  162 • В мире
Немецкое издание Junge Welt встало на сторону России и раскритиковало учения НАТО, которые запланированы на 2020 год. Они пройдут под говорящим названием "Защитник Европы". Немцы считают, что это "репетиция на случай войны с Россией".
Немецкое издание Junge Welt в негативном ключе рассказало о предстоящих учениях НАТО, которые пройдут в 2020 году. Журналисты считают, что все это - лишь прикрытие для противостояния с Россией. Немцы даже назвали учения НАТО "репетицией наступления на случай войны с Россией", пишет РЕН ТВ.
Во время учений военных из США перебросят в Европу. Это будут самые масштабные подобные маневры за последнюю четверть века. Американцев перебросят через Польшу в Прибалтику.
При этом немцы не верят, что это лишь учения. Журналисты считают, что это сделано для отработки сценария: нужно проверить логистику движения войск по Европе. Немцы убеждены: войска хотят расположить "поближе к российской границе".
До этого Владимир Путин ответил на угрозы НАТО. Президент заявил, что несмотря на то что Россия никогда не стремилась создавать новые угрозы для других стран, её возможностей хватает для разработки новейших вооружений. По словам главы государства, в военной сфере сложилась уникальная ситуация, когда другие страны вынуждены догонять РФ. В частности, речь идёт о разработке гиперзвукового оружия.

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