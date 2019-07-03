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"Репетируют свою участь!": Харьковских националистов-"висельников" высмеяли за трусость
03 июля 2019, 01:24 • 13 • В мире
Харьковских националистов, которые повесили чучела с лицами неугодных им депутатов, высмеяли за трусость. "Репетируют свою участь", - предупредили исполнителей комментаторы в Сети, уличив их в том, что против опального в их среде Трампа, встретившегося "назло Украине" с Владимиром Путиным, они боятся что-то организовать.
Напомним: недавно в Харькове прошла весьма странная акция авторства местных неонацистов. Те решили "наказать" неугодных им депутатов, проголосовавших за возвращение проспекта Григоренко его исторического названия - имени маршала Георгия Жукова.
Как пишет РИА ФАН, виселицу соорудили у здания местного горсовета. Активисты скрыли свои лица, но местные СМИ выяснили: за сомнительным "перформансом" стоят члены "Национального корпуса" - ответвления нацбатальона "Азов" (организация запрещена на территории РФ).
В Сети уличили националистов в трусости. "А Трампа слабо повесить, не предупредил же о встрече с Путиным, боятся", - написал пользователь @garifylline.
При этом многие комментаторы удивляются тому, что полиция и власти бездействуют. "Скоро людей начнут вешать", - предостерегают в комментариях.
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