"Репетируют свою участь!": Харьковских националистов-"висельников" высмеяли за трусость

Напомним: недавно в Харькове прошла весьма странная акция авторства местных неонацистов. Те решили "наказать" неугодных им депутатов, проголосовавших за возвращение проспекта Григоренко его исторического названия - имени маршала Георгия Жукова.

Как пишет РИА ФАН, виселицу соорудили у здания местного горсовета. Активисты скрыли свои лица, но местные СМИ выяснили: за сомнительным "перформансом" стоят члены "Национального корпуса" - ответвления нацбатальона "Азов" (организация запрещена на территории РФ).

В Сети уличили националистов в трусости. "А Трампа слабо повесить, не предупредил же о встрече с Путиным, боятся", - написал пользователь @garifylline.

При этом многие комментаторы удивляются тому, что полиция и власти бездействуют. "Скоро людей начнут вешать", - предостерегают в комментариях.