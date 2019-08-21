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"Рэнди очень стыдился": Организатор экологической "аферы века" сам себе вынес смертельный приговор

21 августа 2019, 05:09  •  175 • В мире
Рэнди Констант, фермер из штата Миссури, признанный виновным в организации самой крупной мошеннической схемы с экопродуктами, через несколько часов после того, как была назначена дата его отправки в федеральную тюрьму для отбытия 10-летнего срока заключения, втайне от близких покончил с собой. "Рэдли очень стыдился того, что совершил", - сказала его жена.
Как пишет Nation News, по данным местных коронеров, мошенник свёл счёты с жизнью в гараже собственного дома в городе Силликот, штат Миссури. Его супруга Пэм призналась журналистам: "Мы все в шоке от случившегося. Я знаю, Рэнди очень стыдился своего поведения, того, что совершил. Тюрьма - для него это было слишком".
В минувшую пятницу, 16 августа, окружной судья штата К.Дж. Уильямс вынес приговор, в соответствии с которым фермер должен был провести 122 месяца в федеральной тюрьме. Причём Бюро тюрем разрешило ему самому явиться к месту заключения. Отбывать наказание Констант должен был начать через несколько недель.
Это самоубийство произошло в тот момент, когда сотрудники федеральных правоохранительных органов США оказались под огнём критики за неспособность предотвратить смерть миллиардера Джеффри Эпштейна, ожидавшего в манхэттенской тюрьме суда по обвинению в сексуальной торговле детьми и подростками.
Во время процесса над Рэдни Константом прокурор сообщил суду, что афера, организованная фермером и его сообщниками, работала, по крайней мере, семь лет. За это время было реализовано бобов и кукурузы столько, что ими можно было бы заполнить почти 3600 вагонов.
"Рэнди Констант и его сообщники солгали американской общественности и обманули тысячи потребителей", - цитирует слова прокурора Питера Э. Дигана-младшего Associated Press.
Схема работала следующим образом. Фермер продавал сою и кукурузу другим фермерам как корм. В дальнейшем животные, которых кормили этими зерновыми, продавались на мясо под маркой "выращенные в экологически чистых условиях".
Хотя адвокат Константа и пытался доказать, что его подзащитный является едва ли не настоящим "столпом общины", постоянно жертвовавшим на нужды общества и местной церкви, но во время судебных слушаний было доказано, что 60-летний фермер постоянно ездил в Лас-Вегас, где играл и содержал трёх женщин, с которыми у него были сексуальные отношения.
Судья после вынесения приговора оставил осуждённого на свободе до начала отбытия тюремного срока, посчитав, что совершённое Константом преступление не было общественно опасным.

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