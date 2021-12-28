"Рэмбо Путина": Bild призвал читателей всерьёз бояться

Немецкие журналисты пугают своих читателей главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который якобы готов в одиночку захватить Украину, если Путин отдаст такой приказ.

Крупнейшая немецкая ежедневная газета Bild опубликовала на первой полосе материал про Рамзана Кадырова, который недавно провёл большую пресс-конференцию в Грозном. При этом глава Чечни назван "Рэмбо Путина".

Заголовок материала говорит сам за себя: "Я бы уже давно захватил Киев!" А далее почему-то сказано, что "Россия продолжает двигать войска к границе", хотя и не объясняется, на чём основано данное предположение.

"Говорит ли он открыто о том, что Кремль втайне давно решил?" - задаётся вопросом автор статьи.

Затем журналист напоминает, что Кадыров ещё в 2014 году отправил войска на Донбасс для поддержки непризнанных республик. Без внимания автора не осталось заявление чеченского главы, который обронил, что давно исполнил бы приказ Путина, если бы тот велел захватить Украину.