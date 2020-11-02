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"Религия - это мир и согласие": Верховный муфтий РФ призвал остановить насилие во Франции

02 ноября 2020, 10:50  •  80 • Политика
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал мусульман остановить насилие, вспыхнувшее во Франции. Он напомнил, что религия - это мир и согласие, а не война и месть.
Так Таджуддин прокомментировал серию терактов, которые произошли во Франции из-за карикатур на пророка Мухаммеда.
Религия соответствует сердцу и совести человека, а люди чувствуют своё счастье, только когда устанавливается мир и согласие, - пояснил верховный муфтий в разговоре с РБК.
По его словам, религия не одобряет насилие, оно противно самой жизни. Духовный лидер российских мусульман также призвал исламский мир не поддаваться на провокации.
Напомним, что 16 октября радикальный исламист убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Поводом послужили карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель показывал студентам в колледже. Вскоре после этого произошло ещё две атаки - в Ницце и Авиньоне. В Ницце от рук террориста погибли три человека.

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