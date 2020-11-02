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"Религия - это мир и согласие": Верховный муфтий РФ призвал остановить насилие во Франции
02 ноября 2020, 10:50 • 80 • Политика
Верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал мусульман остановить насилие, вспыхнувшее во Франции. Он напомнил, что религия - это мир и согласие, а не война и месть.
Так Таджуддин прокомментировал серию терактов, которые произошли во Франции из-за карикатур на пророка Мухаммеда.
По его словам, религия не одобряет насилие, оно противно самой жизни. Духовный лидер российских мусульман также призвал исламский мир не поддаваться на провокации.
Напомним, что 16 октября радикальный исламист убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Поводом послужили карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель показывал студентам в колледже. Вскоре после этого произошло ещё две атаки - в Ницце и Авиньоне. В Ницце от рук террориста погибли три человека.
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