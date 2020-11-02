"Религия - это мир и согласие": Верховный муфтий РФ призвал остановить насилие во Франции

Так Таджуддин прокомментировал серию терактов, которые произошли во Франции из-за карикатур на пророка Мухаммеда.

Религия соответствует сердцу и совести человека, а люди чувствуют своё счастье, только когда устанавливается мир и согласие, - пояснил верховный муфтий в разговоре с РБК.

По его словам, религия не одобряет насилие, оно противно самой жизни. Духовный лидер российских мусульман также призвал исламский мир не поддаваться на провокации.

Напомним, что 16 октября радикальный исламист убил и обезглавил учителя истории Самюэля Пати в пригороде Парижа. Поводом послужили карикатуры на пророка Мухаммеда, которые преподаватель показывал студентам в колледже. Вскоре после этого произошло ещё две атаки - в Ницце и Авиньоне. В Ницце от рук террориста погибли три человека.