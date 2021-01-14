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"Рекурсия дня и идиотизм": Сдавшая полиции родную мать американка стала попрошайкой. Виноват Трамп

14 января 2021, 08:55  •  47 • В мире
Сдавшая полиции родную мать американка Хелена Дьюк стала попрошайкой. А виновата во всём политика и лично Дональд Трамп. "Рекурсия дня и идиотизм дня одновременно", - оценивают ситуацию русские.
18-летняя Хелена Дьюк уверена, что поступила абсолютно правильно. Она декларативно заявила о своём намерении сделать мир лучше, наверное, поэтому и сдала родную мать полиции. Но вот беда - теперь американке не хватает денег для оплаты обучения в колледже.
Хелена обратилась к согражданам с просьбой подбросить ей деньжат.
"Сдавшая своих родителей за «штурм» Капитолия теперь побирается себе на учёбу, поскольку... лишилась родительского финансирования. Рекурсия дня и идиотизм дня одновременно", - оценили ситуацию авторы Telegram-канала "Солнечный шторм".
Всего за сутки Дьюк удалось собрать около 9 700 долларов. Пожертвования сделали 283 человека.
Напомним, в Вашингтоне в начале января состоялись протесты в поддержку Дональда Трампа. Мать Хелены уехала из дома, объяснив это необходимостью отвезти свою сестру в больницу. Через некоторое время женщина отключила в своём телефоне геолокацию.
Хелена увидела свою маму, а также дядю и тётю в новостях, где показывали сюжет о штурме Капитолия в Вашингтоне. В Twitter девушка рассказала, что сдала свою мать полиции, чтобы отомстить. Она объяснила: ещё недавно семья запрещала ей участвовать в акциях Black Lives Matter, а теперь эти же люди сами бунтуют. Такое поведение студентка посчитала лицемерием.
"Я очень разочарована тем, что мне приходится быть частью этой семьи. Я не чувствую себя в безопасности. Честно говоря, я не думаю, что сделала что-то плохое в этой ситуации", - приводит слова Хелены Дьюк портал BuzzFeed.

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