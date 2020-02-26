"Регионы вымрут": На Украине объяснили, что подтолкнёт страну к распаду

На Украине уже откровенно предрекают распад собственной страны. С таким мрачным прогнозом выступил депутат Верховной рады Юрий Бойко.

Причём проблема кроется не столько в том, что западные или восточные регионы захотят выйти из-под контроля центра, сколько в том, что местных жителей попросту не останется. Речь идёт о массовой миграции украинцев на заработки в другие страны.

По мнению Бойко, это как раз и подточит стержень государственности Незалежной, передают "Дни.ру".

Фактически нынешний процесс может привести к тому, что возникновение новых претендующих на независимость или автономию республик на месте западных областей будет исключено. А вот процесс распада сдержать не удастся.

"Сегодня ситуация с трудовой миграцией настолько стала угрожающей, что речь идёт не о федерализации - где-то там она мелькает, как пугало, - а в том, что у нас просто людей не остаётся", - пояснил политик.

При этом, убеждён он, возвращение людей, в массе своей недовольных тем, куда их ведёт Киев, создаёт ещё больше рисков для центральной власти. В итоге по какому бы пути ни пошло развитие сценария, в любом случае всё рискует закончиться распадом страны.