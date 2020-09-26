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"Реформы замедлились": Глава дипломатии ЕС похвалил и отчитал Зеленского
26 сентября 2020, 11:25 • 61 • Политика
Глава евродипломатии Жозеп Боррель побывал с визитом на Украине. В статье о поездке в Незалежную он отметил, что на Украине замедлился процесс реформ. Он похвалил лидера страны за уже проведённые изменения, но отметил, что процесс ещё не завершён. По словам Борреля, Европа - не банкомат и не занимается благотворительностью.
Посетивший Украину с визитом глава евродипломатии Жозеп Боррель в беседе с Владимиром Зеленским сказал неприкрытую правду: ЕС - не банкомат и не благотворительная организация.
В своей колонке в украинском издании "Европейская правда" чиновник отмечает, что лучшей поддержкой для республики будет помощь в реформировании страны. При этом, констатировал он, пока процесс замедлился.
Однако Боррель похвалил Зеленского за проводимые изменения, в частности, реализованную земельную реформу. Она, напомним, вызвала возмущение у простых украинцев.
Кроме того, добавил евродипломат, тревожным выглядит и смена правительства в Незалежной. По его мнению, освобождение с должностей реформаторов является "тревожным сигналом".
При этом визитёр выразил надежду, что Зеленский справится с возлагаемой на него миссией и воплотит свои обещания относительно реформ и изменений.
22 сентября Жозеп Боррель совершил свой первый с момента вступления в должность визит на Украину. Он был, в частности, принят Зеленским и встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой. Как сообщалось, речь на переговорах велась в том числе о подготовке к 22-му саммиту Украина - ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе.
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