"Реформы замедлились": Глава дипломатии ЕС похвалил и отчитал Зеленского

Посетивший Украину с визитом глава евродипломатии Жозеп Боррель в беседе с Владимиром Зеленским сказал неприкрытую правду: ЕС - не банкомат и не благотворительная организация.

В своей колонке в украинском издании "Европейская правда" чиновник отмечает, что лучшей поддержкой для республики будет помощь в реформировании страны. При этом, констатировал он, пока процесс замедлился.

Однако Боррель похвалил Зеленского за проводимые изменения, в частности, реализованную земельную реформу. Она, напомним, вызвала возмущение у простых украинцев.

Кроме того, добавил евродипломат, тревожным выглядит и смена правительства в Незалежной. По его мнению, освобождение с должностей реформаторов является "тревожным сигналом".

При этом визитёр выразил надежду, что Зеленский справится с возлагаемой на него миссией и воплотит свои обещания относительно реформ и изменений.

22 сентября Жозеп Боррель совершил свой первый с момента вступления в должность визит на Украину. Он был, в частности, принят Зеленским и встретился с главой МИД Дмитрием Кулебой. Как сообщалось, речь на переговорах велась в том числе о подготовке к 22-му саммиту Украина - ЕС, который состоится 1 октября в Брюсселе.