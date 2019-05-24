"Референдум о переговорах с Россией недопустим": Тимошенко жестко раскритиковала идею Зеленского

По словам лидера "Батькивщины", Украине сейчас нужна "сильная армия", а также усиление санкций против Москвы. Проведение референдума о заключении мирных соглашений с России недопустим. И прежде всего потому, что при помощи опросов невозможно "обсудить нюансы, которые извне не видны". "Референдум недопустим", - отрезала Тимошенко, выступая в программе "Право на власть", которая выходит не телеканале "1+1".

Украине сейчас необходимо убедить мировое сообщество в том, что антироссийские санкции необходимо усиливать и дальше. Кроме того, надо "немедленно садиться за стол переговоров без капитуляций". Политик уверена в том, что все пять лет предудыщая власть "бездарно проводила переговоры".

"Сегодня нам надо не говорить о референдумах - они невозможны, а надо говорить о консолидации усилий для построения сильной международной поддержки, чтобы РФ реально пошла на переговоры о мирном процессе", - цитирует ТАСС выступление Тимошенко.

Не советует проводить подобный референдум и первый президент Украины Леонид Кравчук, который считает, что Владимир Зеленский таким образом" готовит ловушку сам себе".

В комментарии ФАН политик признался, что не понимает, как в принципе можно ставить вопрос о необходимости отношений с соседним государством, особенно учитывая, что речь идёт не о внутренних вопросах, которые зависят исключительно от позиции Украины.

В результате может возникнуть ситуация, когда на Украине будет организован референдум по отношениям с Россией, а в Москве закономерно откажутся принимать его во внимание.

Вместо этого Кравчук посоветовал нынешнему президенту Украины всеми силами налаживать диалог с Москвой — хотя бы ради урегулирования конфликта в Донбассе.