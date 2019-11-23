"Редкое трезвое слово из Лондона": Пушков тонко сыронизировал над словами Джонсона о "вмешательстве" России

В программе Question Time британский премьер-министр неожиданно заявил о том, что он не знает ни о каких доказательствах якобы существующего "вмешательства" России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Больше того, политик утверждает, что и о русском "вмешательстве" в любой другой избирательный процесс страны доказательств не существует.

"Нет абсолютно никаких доказательств, о которых мне было бы известно, о каком-либо вмешательстве в какое-либо британское избирательное мероприятие", - подчеркнул Борис Джонсон. И сравнил утверждения о стороннем "влиянии" на решение миллионов людей с "чушью о Бермудском треугольнике"

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление британского премьера, тонко сыронизировал над политиком.

"Редкое трезвое слово из Лондона", - отметил российский сенатор у себя на странице в Twitter.

По мнению Пушкова, такой же чушью о якобы "вмешательстве" России являются и голословные заявления о влиянии Москвы на выборы во Франции и ФРГ.

"Тоже "Бермуды", -резюмирует сенатор.

Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov

Пользователи под постом тоже немало удивились подобной неожиданной реакции Лондона.

"Что это? Наступило осмысление реалий? Или очередной предвыборный пиар? Хотелось бы верить, что это искренне", - пишет @YuriyRudyy.