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"Редкое трезвое слово из Лондона": Пушков тонко сыронизировал над словами Джонсона о "вмешательстве" России

23 ноября 2019, 23:39  •  51 • Политика
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нет никаких доказательств "вмешательства" России в голосование по Brexit. И сравнил это утверждение с "чушью о Бермудском треугольнике". "Редкое трезвое слово из Лондона", - тонко сыронизировал над заявлением Джонсона российский сенатор Алексей Пушков.
В программе Question Time британский премьер-министр неожиданно заявил о том, что он не знает ни о каких доказательствах якобы существующего "вмешательства" России в референдум о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Больше того, политик утверждает, что и о русском "вмешательстве" в любой другой избирательный процесс страны доказательств не существует.
"Нет абсолютно никаких доказательств, о которых мне было бы известно, о каком-либо вмешательстве в какое-либо британское избирательное мероприятие", - подчеркнул Борис Джонсон. И сравнил утверждения о стороннем "влиянии" на решение миллионов людей с "чушью о Бермудском треугольнике"
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление британского премьера, тонко сыронизировал над политиком.
"Редкое трезвое слово из Лондона", - отметил российский сенатор у себя на странице в Twitter.
По мнению Пушкова, такой же чушью о якобы "вмешательстве" России являются и голословные заявления о влиянии Москвы на выборы во Франции и ФРГ.
"Тоже "Бермуды", -резюмирует сенатор.
Фото: скриншот twitter/Alexey_Pushkov
Пользователи под постом тоже немало удивились подобной неожиданной реакции Лондона.
"Что это? Наступило осмысление реалий? Или очередной предвыборный пиар? Хотелось бы верить, что это искренне", - пишет @YuriyRudyy.

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