"Редкий цинизм": В России призвали ответить на ультиматум ЕС по МН17 "самым доходчивым" языком

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в преддверии пятой годовщины крушения рейса МН17 фактически поставила России ультиматум: взять ответственность за сбитый Boeing.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ответ эмоций не сдержал, назвал требование Евросоюза "редким цинизмом", обратив внимание на нежелание Брюссела видеть объективное расследование катастрофы.

"То есть Брюссель говорит "нет" объективному расследованию, "нет" презумпции невиновности, "нет" разумным доводам и "да" политическому самооговору, - обращает внимание парламентарий. - Редкий цинизм и политангажированность".

Фото: twitter/l_slutsky

В ответ интернет-пользователи и вовсе призывают ответить ЕС "самым доходчивым" языком.

"С ЕС нужно разговаривать только матерным языком, - предложил @hodwpered. - Он самый доходчивый и укрепляет здоровье в разговоре с этими долбанутыми".

"‏Последний привет шлет сбитый Юнкерс, так что тут удивительно, - считает Andrey Shilin. - В ЕС за ним уберут, всё что он нагадить успел. Он лично в ответе за майдан 2014 года, и возможно про сбитый самолёт тоже был в курсе, как участник.. . Это лично моё мнение".