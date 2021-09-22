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"Речи об отмене не идёт, но…": Матвиенко высказалась о законе об иноагентах

22 сентября 2021, 16:55  •  142 • Политика
Матвиенко не видит дискриминации в отношении СМИ в рамках закона об иноагентах. "Речи об отмене закона не идёт, но если нужно будет его уточнить, мы готовы", - отметила она.
Россия не отменит закон об иноагентах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её словам, никакой дискриминации в отношении СМИ в этом законе нет.
Речь идёт о законе, который требует от СМИ, получающих финансирование из-за рубежа, помечать соответствующим образом все свои материалы. Также статус иноагента налагает ряд других ограничений на соответствующие СМИ.
Речи об отмене закона не идёт, но если нужно будет его уточнить, мы готовы,
- отметила Валентина Матвиенко.
Напомним, что в западных странах действует аналогичное законодательство. И оно активно применяется против русских СМИ. Собственно, это и стало толчком для принятия соответствующего закона в России, о чём критики закона постоянно умалчивают.

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