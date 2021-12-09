"Речь никогда не шла об Украине": Политолог придумал "творческий" план примирения США и России

Профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро оценил ситуацию, созданную США, где разменной монетой является Незалежная. "Речь никогда не шла об Украине", - отметил эксперт и поделился "творческим" планом примирения США и России.

В статье для журнала The National Interest Петро назвал Украину элементом политики нацбезопасности США. Дело не в поддержке Киева, а в том, чтобы не дать возможности России "воссоздать СССР", то есть главного бывшего соперника Штатов в холодной войне. Именно поэтому Вашингтон, а за ним и западные СМИ закрывают глаза и на национализм, и на другие "дурные стороны" украинского общества, объяснил политолог.

Он привёл примеры явного превышения полномочий президентом Украины Владимиром Зеленским. Это и акты цензуры - закрытие оппозиционных СМИ, и обход закона (ситуация с главой Конституционного суда). Кроме того, в Незалежной процветает коррупция.

"Эти примеры, а с ними и ряд других, выявляют главную проблему американской стратегии в отношении Украины: речь не идёт и никогда не шла об Украине. Вопрос всегда был в сдерживании России", - пишет Петро.

По его мнению, Вашингтон должен "творчески" решать проблемы, связанные с Украиной. Политолог даже представил своеобразный план, который заключается в подписании "нового Вестфальского договора". Во-первых, США, НАТО и Россия должны прекратить эскалацию. Во-вторых, аналогичным образом по отношению друг к другу должны поступить Россия и Украина. В-третьих, необходимы глобальные переговоры, которые позволят урегулировать ситуацию. В итоге Украина и Россия должны будут "присоединиться к новому общеевропейскому соглашению о безопасности".

О какой эскалации со стороны России идёт речь, Николай Петро не объяснил.

Ранее президент России озвучил неприглядную правду о Североатлантическом альянсе и рассказал о последствиях, к которым ведёт его политика. "НАТО - военный блок", - напомнил Владимир Путин.