"Ребёнка пошло используют": Стерлигов - о присвоении звания "Человек года" экоактивистке Тунберг

Предприниматель Герман Стерлигов высказался о присвоении звания "Человек года" активистке Грете Тунберг. Якобы девочка возглавила мировое движение за экологию, "появившись из ниоткуда". Стерлигов поставил под сомнение эти слова.

"Это специальная идеологическая кампания, направленная на то, чтобы люди делали неправильные выводы. Все понимают, что происходит катастрофа: вода уходит, пчёлы дохнут, и мы скоро все передохнем. Вот эту волну понимания научно-технического прогресса пытается взять в свои руки Лондонское королевское общество", - заявил Стерлигов.

Предприниматель убеждён, что ребёнка "пошло используют" в своих интересах. По словам Стерлигова, Тунберг говорит очевидные вещи, а потом подталкивает людей к неправильным выводам.

"Для того чтобы выжить, нужно вырубить электричество на планете диверсионными методами спецслужб. Иначе мы все погибнем. Что неплохо, по большому счёту, потому что до общества иначе не дойдёт", - цитирует Стерлигова портал "Народные новости".