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"Ребёнка пошло используют": Стерлигов - о присвоении звания "Человек года" экоактивистке Тунберг

12 декабря 2019, 12:54  •  15 • В мире
Российский предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал новость о том, что журнал Time отдал звание "Человека года" школьнице из Швеции Грете Тунберг, которая прославилась борьбой за экологию. Стерлигов убеждён, что девочку "пошло используют", она всего лишь "идеологическая игрушка Запада". Кампания развернута, чтобы дискредитировать идеи борьбы за экологию и подтолкнуть людей к неправильным выводам, считает предприниматель.
Предприниматель Герман Стерлигов высказался о присвоении звания "Человек года" активистке Грете Тунберг. Якобы девочка возглавила мировое движение за экологию, "появившись из ниоткуда". Стерлигов поставил под сомнение эти слова.
"Это специальная идеологическая кампания, направленная на то, чтобы люди делали неправильные выводы. Все понимают, что происходит катастрофа: вода уходит, пчёлы дохнут, и мы скоро все передохнем. Вот эту волну понимания научно-технического прогресса пытается взять в свои руки Лондонское королевское общество", - заявил Стерлигов.
Предприниматель убеждён, что ребёнка "пошло используют" в своих интересах. По словам Стерлигова, Тунберг говорит очевидные вещи, а потом подталкивает людей к неправильным выводам.
"Для того чтобы выжить, нужно вырубить электричество на планете диверсионными методами спецслужб. Иначе мы все погибнем. Что неплохо, по большому счёту, потому что до общества иначе не дойдёт", - цитирует Стерлигова портал "Народные новости".

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