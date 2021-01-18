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"Ребятушки, а чё вы так занервничали?" Шукшина без обиняков высказалась о WhatsApp и ЕФИР

18 января 2021, 17:25  •  181 • Политика
Мария Шукшина без обиняков высказалась о потребовавшем личные данные пользователей WhatsApp, напомнив к месту о Едином федеральном информационном регистре (ЕФИР). "Ребятушки, а чё вы так занервничали?" - обратилась она к чиновникам.
Напомним, что негодование пользователей сервиса вызвал пункт в соглашении, где говорится, что WhatsApp как часть Facebook будет делиться сведениями о пользователе для анализа его привычек и вкусов. Многие клиенты предпочли отказаться от сервиса после анонса этих нововведений. Позже стало известно, что после скандала в WhatsApp решили отсрочить внедрение обновления. Как говорится в сообщении мессенджера, срок обновления будет перенесён с 8 февраля на 15 мая.
В своём Telegram-канале заслуженная артистка РФ, телеведущая Мария Шукшина отметила, что после новостей о нововведении в Whatsapp "чиновники наши засуетились, задёргались, началась массовая миграция в Telegram".
"Ребятушки, а чё вы так занервничали? Не вы ли весной голосовали за ЕФИР (закон о Едином федеральном информационном регистре), где абсолютно все наши (так же, как и ваши!) персональные данные, включая медицинские, банковские, генетические, все, будут в этом регистре. А регистр сам где базироваться будет? На чём? Ну, с трёх раз?.. Правильно! На иностранных серверах", - написала она.
При этом Шукшина напомнила о многочисленных обращениях к властям и даже об онлайн-митинге против избыточных мер цифровизации. Она подчеркнула, что теперь же чиновники призывают задуматься о том, что "вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб", а также отмечают "недружественную политику" в отношении пользователей мессенджера.
"Это что же получается: как вас лично коснулось, то вы сразу зашевелились и стали выступать публично? Так ведь ЕФИР - это тоже про личное... Ребятушки, вы когда думать-то научитесь, а? Ну, не получается подумать, хотя бы прислушивайтесь иногда к умным людям... Грустно всё это", - подытожила она.

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