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"Ребятам ужасно обидно": США потеряли интерес к Украине из-за Крыма - Сатановский

31 октября 2019, 23:39  •  103 • Политика
США потеряли интерес к Украине из-за Крыма, который вошёл в состав России. Такое мнение озвучил Евгений Сатановский. "Ребятам ужасно обидно", - иронично заявил он.
Как считает политолог Евгений Сатановский, страны, которые граничат с Россией, постепенно превращаются в плацдарм для НАТО. Об этом пишет телеканал "360".
По мнению эксперта, военный альянс расширяет зону своего влияния в Восточной Европе. Поэтому плацдармом будущего конфликта между НАТО и Россией могут стать Польша, страны Балтии и Украина. При этом часть планов США на регион в своё время Москва разрушила.
Дело в том, что руководство НАТО планировало создать новую военную базу на территории Крымского полуострова. Более того, уже возводились объекты инфраструктуры, однако референдум 2014 года разрушил планы.
Потерпев провал, Вашингтон потерял интерес к Украине.
"Ребятам, конечно, ужасно обидно, я понимаю. У них из-под носа увели военную базу", - заявил Сатановский в эфире радиостанции "Вести FM".

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