"Ребята, так не должно быть": Путин поставил жёсткое условие военным - Баранец объяснил, какие рекорды последуют

Президент России Владимир Путин потребовал нарастить боевые возможности ВМФ в ближайшие годы. В ходе совещания с коллегами президент подчеркнул, что подобные встречи весьма полезны и, что ещё важнее, эффективны.

"Потому что мы знаем: если что-то будет не сделано, через полгодика придётся ответить - почему не сделано", - пояснил российский лидер.

В понедельник, 2 декабря, президент России Владимир Путин начал серию "военных совещаний", на этот раз они посвящены Военно-морскому флоту. О том, что предстоит сделать в ближайшие годы, Царьград говорил с экспертами. В том числе свою позицию высказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Всем наверняка хорошо известно, что после развала Советского Союза наш Военно-морской флот значительно снизил свои боевые возможности и по количеству как надводных, так и подводных кораблей сегодня значительно уступает, скажем, Военно-морскому флоту США. Возьмём хотя бы такие параметры, допустим, как авианосцы. У американцев их 11-12, у нас один, и то стоит на приколе, непонятно ещё, когда выйдет на боевое дежурство", - напомнил Виктор Баранец.

В то же время Россия не может потерять свои позиции. Русский флот всегда был самым сильным и останется таким впредь, подчеркнул собеседник Царьграда.

"Мы сейчас уже постепенно вводим в строй новые атомные подводные лодки. Мы достаточно динамично поправляем дела с дизельными подводными лодками. Но как бы Путин мог смириться, допустим, с тем, что у нас на Балтфлоте только одна сегодня в боевом строю находится дизельная подводная лодка?" - размышляет собеседник Царьграда.

В результате была разработана и принята программа обновления. Но как быстро она будет реализована? Баранец видит ряд трудностей. Если на уровне разработчиков и инженеров у России нет проблем - уникальные проекты уже созданы, то с исполнителями могут возникнуть трудности. Есть ли руки для воплощения задумок? Что до уникальных проектов, то Баранец сказал о русском авианосце, который всё-таки был создан.

"Мы сейчас уже и всё чаще задумываемся о строительстве хотя бы одного супернового авианосца. Проект такой уже есть. Уже даже ему придумали новое название. Это будет проект "Шторм". Уже он имеет такое кодовое название. Но если он отчалит, если он будет существовать, то уже правильное ему называние готовят - "Маршал Жуков".

Виктор Баранец призывает учитывать, что Китай тоже не стоит на месте и активным образом наращивает военно-морские силы. Сегодня они фактически достойны тех же сил США. Кроме того, сильные позиции у Японии.

"У нас много задач и в Чёрном море, поскольку НАТО туда суётся, лезет, хочет превратить чуть ли не в натовский полигон, где проводятся регулярно учения, мы испытываем с военно-морского черноморского направления постоянно давление. Мы не хотим опускать свой военно-морской флаг и в Средиземном море, где сегодня варится очень серьёзная ближневосточная каша, без нашего участия, наших военно-морских сил, вряд ли мы так могли успешно решать задачи в той же Сирии, - подчеркнул Виктор Баранец. - Пришло время прямо сказать, что Военно-морской флот России прямо встаёт, пришло время президенту, верховному главнокомандующему, сказать: ребята, так не должно быть. Наш флот всегда считался самым сильным в мире. Россия всегда считалась великой морской державой со времён Петра Первого. Нам надо возвращать этот статус. Вот на это Путин и нацеливает наших адмиралов и кораблестроителей".