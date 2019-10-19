|
"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на 11 млрд долларов
19 октября 2019, 06:12 • 51 • Политика
В Госдуме высмеяли очередные газовые претензии Украины, иронично указав на то, что "ребята оказались очень скромными", попросив "всего" 11 млрд долларов.
Попытки "Нафтогаза" взыскать с "Газпрома" ещё 11 миллиардов долларов выглядят очень скромно. Об этом иронично РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Игорь Ананских.
Ранее стало известно о том, что украинская сторона пытается взыскать компенсацию за прекращение транзита российского газа через ГТС Украины. Ананских высмеял подобные претензии, указав на то, что "ребята оказались очень скромными".
Он напомнил, что у "Газпрома" нет никаких обязательств по продлению транзита газа через Украину. Поэтому заявления "Нафтогаза" отдают популизмом и высосаны из пальца.
"Неудобно за наших украинских товарищей, потому что чего они так скромничают, всего 11 миллиардов долларов попросили. Могли попросить и 20, 50 и даже 100 миллиардов долларов за упущенную прибыль", - пошутил парламентарий.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 октября 2019, 20:09
|
14 октября 2019, 05:54
|
15 октября 2019, 04:39
|
12 октября 2019, 05:09
|
17 октября 2019, 02:09
|
16 октября 2019, 09:54
|
16 октября 2019, 22:54