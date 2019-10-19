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"Ребята оказались очень скромными": В Госдуме высмеяли претензии Украины на 11 млрд долларов

19 октября 2019, 06:12  •  51 • Политика
В Госдуме высмеяли очередные газовые претензии Украины, иронично указав на то, что "ребята оказались очень скромными", попросив "всего" 11 млрд долларов.
Попытки "Нафтогаза" взыскать с "Газпрома" ещё 11 миллиардов долларов выглядят очень скромно. Об этом иронично РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Игорь Ананских.
Ранее стало известно о том, что украинская сторона пытается взыскать компенсацию за прекращение транзита российского газа через ГТС Украины. Ананских высмеял подобные претензии, указав на то, что "ребята оказались очень скромными".
Он напомнил, что у "Газпрома" нет никаких обязательств по продлению транзита газа через Украину. Поэтому заявления "Нафтогаза" отдают популизмом и высосаны из пальца.
"Неудобно за наших украинских товарищей, потому что чего они так скромничают, всего 11 миллиардов долларов попросили. Могли попросить и 20, 50 и даже 100 миллиардов долларов за упущенную прибыль", - пошутил парламентарий.

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