"Ребята, до свидания": Лукашенко пригрозил Германии перекрыть транзит в Китай и Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Германии и странам ЕС перекрыть транзит в Китай и Россию.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении ограничить транзит товаров из Германии в Китай и Россию.

Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами,

- заявил глава Белоруссии.

По его словам, власти Белоруссии знают, "кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее?", передаёт ТГ-канал "Пул №3".

Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания... Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину - там хорошие дороги - пускай едут и поставляют туда,

- пояснил лидер республики.

"То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И прежде чем браться за экономическое оружие, думали,"

- добавил Лукашенко.

Напомним, в ЕС и США не признали победу Лукашенко на выборах президента в 2020 году, а также ввели секторальные санкции против отраслей экономики.

Ранее высокопоставленный чиновник из администрации США рассказал, что думают в Вашингтоне о закрытии Белоруссией границы с Украиной.