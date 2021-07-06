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"Ребята, до свидания": Лукашенко пригрозил Германии перекрыть транзит в Китай и Россию

06 июля 2021, 15:55  •  243 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Германии и странам ЕС перекрыть транзит в Китай и Россию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении ограничить транзит товаров из Германии в Китай и Россию.
Первое: на белорусский рынок - ни шагу, второе: через Беларусь - тоже ни шагу. Точно так надо поступить и с немцами,
- заявил глава Белоруссии.
По его словам, власти Белоруссии знают, "кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее?", передаёт ТГ-канал "Пул №3".
Мы им сказали: ребята, спасибо, до свидания... Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину - там хорошие дороги - пускай едут и поставляют туда,
- пояснил лидер республики.
"То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И прежде чем браться за экономическое оружие, думали,"
- добавил Лукашенко.
Напомним, в ЕС и США не признали победу Лукашенко на выборах президента в 2020 году, а также ввели секторальные санкции против отраслей экономики.
Ранее высокопоставленный чиновник из администрации США рассказал, что думают в Вашингтоне о закрытии Белоруссией границы с Украиной.

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