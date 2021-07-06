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"Ребята, до свидания": Лукашенко пригрозил Германии перекрыть транзит в Китай и Россию
06 июля 2021, 15:55 • 243 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Германии и странам ЕС перекрыть транзит в Китай и Россию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении ограничить транзит товаров из Германии в Китай и Россию.
- заявил глава Белоруссии.
По его словам, власти Белоруссии знают, "кто в США, Германии и других, особенно европейских, странах выступил против поставок комплектующих и основных узлов для наших предприятий. Помните, "Шкода", "Нивеа" и так далее?", передаёт ТГ-канал "Пул №3".
- пояснил лидер республики.
"То есть надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь. И прежде чем браться за экономическое оружие, думали,"
- добавил Лукашенко.
Напомним, в ЕС и США не признали победу Лукашенко на выборах президента в 2020 году, а также ввели секторальные санкции против отраслей экономики.
Ранее высокопоставленный чиновник из администрации США рассказал, что думают в Вашингтоне о закрытии Белоруссией границы с Украиной.
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