Глава МИД России Сергей Лавров прямо назвал причину разлада в отношениях с Западом. Он напомнил о ситуации, сложившейся в 2014 году, и о том, как людей, всего лишь спросивших у обезумевшей в Киеве толпы: Ребят, вы что там натворили?" - объявили террористами и по сей день ведут расправу над ними.

Отвечая на вопрос о причинах разлада с западными странами, Лавров напомнил о том, что именно коллективный Запад поддержал антиконституционный государственный переворот на Украине в феврале 2014 года, хотя накануне этим же Западом были подписаны достигнутые между тогдашним президентом Виктором Януковичем и оппозицией договорённости.

"Не прошло и 24 часов, как оппозиция наплевала на эти подписи Евросоюза, захватила правительственные здания", - сказал Лавров.

Он отметил, что впервые тогда захватчики проявили себя, когда стали требовать отказаться от законодательных гарантий русского языка, а затем выгнать русских из Крыма. После это жителей Донбасса в Киеве назвали террористами, добавил Лавров. При этом министр напомнил о том, что жители Донбасса ни на кого не нападали.

"Они просто сказали: "Ребят, вы что там натворили? Мы не хотим в этом участвовать, оставьте нас в покое, мы хотим понять, что происходит и как жить дальше", - сказал Лавров, добавив, что после этого хунта напала на мирных людей Донбасса.

Он отметил, что с тог момента пошла череда санкций против России, потому что Евросоюз сам оказался слабым и беспомощным.

Лавров добавил, что странам нужно договариваться, вести диалог, однако не разделяет мнение некоторых о том, что Россия якобы должна "повиниться" за Крым.

"Человечество должно быть едино, но, как написано на долларовой купюре, единство должно быть в многообразии", - подытожил Лавров.