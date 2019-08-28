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"Реальную цену говорить нельзя": Эксперт о нюансах возможной "вертолётной сделки" Путина и Эрдогана
28 августа 2019, 22:24 • 78 • Политика
Турция заинтересовалась российскими вертолётами. В рамках авиасалона МАКС-2019 Путин и Эрдоган осмотрели модели К-62 и Ми-38. "Реальную цену (этих вертолётов) говорить нельзя. Потому что это разглашение", - отметил военный эксперт Алексей Леонков.
Президент России Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом осмотрели вертолёты К-62 и Ми-38 в рамках визита на авиасалон МАКС-2019. Возможную покупку Турцией российских винтокрылых машин для Царьграда прокомментировал Военный эксперт Алексей Леонков.
Известно, что турецкий лидер заинтересовался покупкой российских вертолётов. А глава России назвал цену в 8 миллионов долларов и пообещал дать в подарок вертолёт повышенной комфортности "Ансат", выполненный в стиле президентских лимузинов Aurus.
По словам эксперта, реальную стоимость К-62 и Ми-38 назвать нельзя, так как это государственная тайна. Поэтому точно сказать, шутил ли Путин, говоря о стоимости вертолёта, или же был серьёзен, - совершенно невозможно.
Он добавил, что вертолёты Турции, безусловно, нужны, так как в стране очень много горных районов.
По его словам, Турция, конечно, пытается развивать и собственную вертолётную индустрию. Однако процесс идёт с переменным успехом, отмечает эксперт.
В этом смысле не случайно, что Эрдогана заинтересовал Ми-38. Это многофункциональный транспортный вертолёт, который можно использовать как в гражданских, так и в военных целях, а также для выполнения медицинских и пожарных задач. А К-62 - это соосный вертолёт, он также приспособлен как для транспортировки гражданских лиц, так и для десантирования морской пехоты.
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