"Реальное оружие" против флота России. Украинский посол сообщил о ракетах из Британии

Дипломат Вадим Пристайко заявил, что Великобритания поставит украинским военным ракеты для борьбы с русскими.

Украинцы получат от Великобритании ракеты для борьбы с русским флотом. Об этом публично заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, вооружённые силы Незалежной "наконец" смогут противостоять силам России в Чёрном и Азовском морях.

"В первый раз наши Вооружённые силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты", - заявил Пристайко.

Он также подчеркнул, что таких серьёзных средств вооружения украинские ВС не получали извне никогда.

Посол Украины напомнил, что между Киевом и Лондоном заключено соглашение, по которому Незалежная получит кредит в размере £1,7 млрд.

Заём рассчитан на десять лет для строительства восьми ракетных катеров, поставки и установки вооружения на имеющихся кораблях, приобретения у Великобритании двух тральщиков и создания двух военно-морских баз в Азовском и Чёрном морях.

Ранее стало известно, что Польша намерена отправить Украине безвозмездную военную помощь. Перечень передаваемого имущества не называется.

При этом, уточнили в Польше, передача техники Украине не повлияет на боеготовность польских воинских частей.