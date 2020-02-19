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"Реально страшно!" Эти русские платили миллионы, а мы страдали. Откровения хоккеистов-иностранцев как явление
19 февраля 2020, 15:09 • 181 • Политика
Очередной хоккеист решил поразить мир откровениями о России. Рассказал, что его заставляли пить водку - правда, потом он и сам не возражал. А командой будто бы руководил мафиози. Подобные заявления уже превращаются в явление. Хоккеисты-иностранцы, вернувшись домой, заявляют: "Реально страшно!" Правда, за кадром остаются огромные зарплаты, что получали страдающие легионеры в России.
Брэндон Сагдэн в подкасте Bucket Drop вспомнил о выступлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Вспомнил отнюдь не добрым словом - пожаловался, что в России ему было настолько плохо, что пришлось пить водку. А иначе как, вопрошает он, пережить всё то депрессивное, что было вокруг?
В 2009 году Сагдэн перешёл в подольский "Витязь". И была настолько плохая погода, что это угнетало. Более того, вероятно содрогаясь от воспоминаний, он поделился подозрениями: командой руководит мафиози!
"Эти полтора года - один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы человек на улице там улыбался, - заявил он. - Очень депрессивно. Я тогда начал постоянно пить водку, чтобы забыться".
Вообще в течение последних пары-тройки лет благодаря высказываниям хоккеистов подобного рода мы узнали, что люди они крайне чувствительные и, вероятно, не слишком востребованные. В России с ними подписывали миллионные контракты (интересно, зачем?), а после оказывалось, что отдачи маловато. В результате спортсмены с гордо (вероятно) поднятой головой возвращались к себе в одноэтажную Америку или прекрасную Канаду тихо участвовать в подкастах.
Впрочем, есть и другие примеры русско-канадской хоккейной "дружбы" - и успешное сотрудничество, и противостояние, что называется, не на жизнь, а на смерть. Но всё равно - в игре, а не в подкастах. Взять, например, стычку наших русских молодых хоккеистов и канадских ребят после некрасивого инцидента с капитаном команды сборной Канады Барреттом Хэйтоном, который не снял шлем во время исполнения гимна России. Русская команда разгромила канадцев в раунде Молодёжного чемпионата, в результате Хэйтон, с его слов, так растерялся, что забыл снять шлем. Наш капитан заострил внимание на этом "манифесте" и обратился к судье - мол, посмотрите, это же неуважение. Ведь остальные-то канадцы шлемы сняли! Однако судья ничего не сделал, и наши парни решили не жать руку капитану сборной Канады во время финального проката-прощания.
Не целуйте герб России, это нас обижает!
В январе этого года Альбин Эрикссон, член молодёжной хоккейной сборной Швеции, после блестящей победы над ней России в состоявшемся накануне полуфинале чемпионата мира, обиделся на то, что наш игрок Александр Хованов на шестой минуте матча выразил горячее чувство гордости своей страной. Наши забросили красивую шайбу в ворота шведов, а после Хованов проехал мимо скамейки запасных шведских игроков и поцеловал герб России, изображённый на его форме.
"Это типичная Россия. Им не понравилось, что канадец отказался снять шлем, когда исполнялся их гимн. Зато для них нормально проехать мимо нашей скамейки и поцеловать герб", - процитировал Альбина Эрикссона Expressen.
Жалоба выглядела, как минимум, смешно. Однако и Эрикссону, и международным изданиям, выделившим его оценку, показалась уместной. Но вернёмся к нашим "баранам", то есть историям шокированных западных хоккеистов, поигравших в России, не прижившихся и теперь ставших профессиональными жалобщиками.
Русские женщины "либо отвратительные, либо настоящие бомбы"
Таким заявлением отметился американский хоккеист Райан Уитни. Американец несколько лет назад играл за "Сочи" и уже привлекал к себе внимание громкими высказываниями о России. Теперь он ведет подкаст Spittin’ Chicklets и приглашает для разговоров других игроков из США. А о чём ещё говорить, кроме как о России?
Для начала Уитни назвал Новокузнецк, где ему также пришлось играть, "просто дырой". Затем вспомнил, что люди в России живут в "квартирах размером с ванную", однако "водят "Мерседесы", обвешаны "Луи Виттон" и "Гуччи". Женщины, что называется, стали "вишенкой на торте", конечно, если оскорбления можно назвать тортом. По версии Уитни, русские дамы "либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет". Они или "отвратительные", или "настоящие бомбы".
"Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами", - пояснил он.
"Неважно сколько ты провёл в России - три недели или 10 лет, первую неделю после возвращения домой ты чувствуешь себя самым счастливым на свете".
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал так:
"Я даже не знаю, кто это такой. Не слышал о таком хоккеисте". И добавил, что в любом случае, это глупость, на которую и внимания не стоит обращать.
Также российская хоккеистка Анна Шохина заявила, что, конечно же, подобные заявления американец мог бы оставить при себе. Тем более что в России мало кто о нём знает. Да и его мнение никому особо и неинтересно.
"Такие слова не красят его как спортсмена", - сказала Шохина.
Они просят перезвонить, чтобы угрожать мне!
Завершим рейтинг совсем свежим высказыванием американского хоккеиста Тима Стэплтона. Он тоже допустил критические замечания в адрес России, а после в интервью подкасту Spittin Chiclets решил продолжить тему - пожаловался на угрозы в свой адрес... Но и здесь его слова выглядели комично.
Стэплтон рассказал, что после выхода интервью ему стали поступать звонки с неизвестных номеров с требованием... перезвонить им в Москву.
"Это были угрозы! Я так и не позвонил. Сначала я подумал, что кто-то мог меня разыграть, но потом стало реально страшно", - признался он. Видимо, на всякий случай хоккеист отметил, что не хотел портить репутацию никому в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Так что же сказал хоккеист о России, что ему стали звонить с требованием "перезвонить в Москву"? Всего-то заявил, что русская жизнь не имеет смысла. А российские хоккеисты были чересчур расточительными, тренировки - беспорядочными, а финансирование клубов - непрозрачным.
Стэплтон выступал за такие российские клубы, как "Ак Барс", магнитогорский "Металлург", "Нефтехимик" и "Спартак". Его последней командой был немецкий "Ингольштадт".
В финале добавим: не нужно думать, что все легионеры отличаются подобной неблагодарностью - отыграв в России, получив свои миллионы, возвращаются и жалуются. Дело в том, что большинство таких заявлений звучат как раз в подкасте Spittin Chiclets и ему подобных. А Spittin Chiclets создал американец Райан Уитни, сделав критику русских и в целом жизни в России своей фишкой. Это просто востребованный контент от не самого чистоплотного автора.
Ответ всем жалобщикам разом
Не будем расписывать многочисленные комментарии в ответ на жалобы таких спортсменов. Просто приведём аргументы "Нефтехимика" после слов хоккеиста Ти Джея Гальярди, поигравшего в команде и настаивавшего в подкасте Уитни, что ему даже медицинскую помощь не оказывали в России...
"Честно говоря, байки мистера Гальярди очень рассмешили. Похоже, что, завязав с хоккеем, Ти Джей решил переквалифицироваться в стендап-комика, но пока выходит так себе. Ведь в подкасте мы не услышали о танцующих под балалайку медведях на улицах Нижнекамска, о пьяных мужиках в ватниках и шапках-ушанках, а также о свирепых морозах, от которых отмерзает всё. Недорабатываете, мистер Гальярди, маловато клише в вашем монологе, - отметили в клубе. - Для себя вы обнаружили "задницу мира" в Нижнекамске, но мы рекомендовали бы вам, мистер Гальярди, заглянуть в свою статистику во время выступления в составе нашей команды. Вас, игрока с неплохим послужным списком в НХЛ, приглашали в "Нефтехимик", чтобы помочь ему добиться поставленной цели. Однако в то время, когда другие легионеры были лидерами коллектива, вы оказались его балластом".
Прошёлся по спортсмену и врач-травматолог Георгий Чебышев, в то время работавший в нижнекамском клубе.
"Ти Джей к нам пришёл из загребского "Медвешчака". Это было ближе к концу сезона, перед самым дедлайном. По приезде игрок заявил, что он вегетарианец. Кстати, за любовь к фруктам и овощам ребята сразу дали ему кличку Авокадо. То, что он вегетарианец, сразу вызвало у нас удивление и одновременно опасение за его здоровье. Ведь хоккей - очень энергозатратный вид спорта, и без полноценного питания трудно ожидать от игрока отдачи. К сожалению, в дальнейшем все наши опасения подтвердились. Но обо всём по порядку.
В одной из игр, если не ошибаюсь, в Ярославле с местным "Локомотивом", Гальярди получил травму кисти руки. Как обычно бывает в таких случаях, по приезде домой сделали ему рентгеновский снимок и компьютерную томографию, которые показали, что у Гальярди банальный ушиб, который при соответствующем лечении проходит за 3-4 дня. Перед следующей игрой со «Слованом», которая состоялась через 5 дней, мы, тем не менее, сделали ему обезболивающую инъекцию, разрешённую Медицинским регламентом КХЛ.
Спустя некоторое время Ти Джей стал жаловаться на правый тазобедренный сустав. Магнитно-резонансная томография показала признаки воспаления. Дело в том, что суставы хоккеиста из-за специфического питания не получали в достаточном количестве микроэлементов. Потому они не выдерживали тренировочных и игровых нагрузок. Я так и сказал Гальярди, что он должен питаться нормально, в противном случае суставы будут разрушаться.
Парню обследование, проведённое в Нижнекамске, не понравилось. Тогда мы рекомендовали ему обратиться в Европейский медицинский центр, который находится в Москве. Проезд, проживание и питание было за счёт ХК «Нефтехимик». Хоккеист заплатил только за консультацию. В итоге московские врачи подтвердили наш диагноз и для лечения назначили один антибиотик, подчёркиваю, в таблетках. И то, что мы якобы ему занесли инфекцию при уколах, - это бред сивой кобылы. В то время он пострадал ещё и от кишечной инфекции. Дело в том, что Ти Джей в силу своих убеждений отказался от обычной еды. Но на хоккейной базе его всегда ждал вегетарианский стол. Тем не менее питался он в каком-то вегетарианском кафе за свой счёт. И после очередного приёма пищи отравился. В больницу идти канадец категорически отказался. Тогда нам пришлось его лечить у себя на базе".
Что и требовалось доказать...
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