"Реально страшно!" Эти русские платили миллионы, а мы страдали. Откровения хоккеистов-иностранцев как явление

Брэндон Сагдэн в подкасте Bucket Drop вспомнил о выступлении в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Вспомнил отнюдь не добрым словом - пожаловался, что в России ему было настолько плохо, что пришлось пить водку. А иначе как, вопрошает он, пережить всё то депрессивное, что было вокруг?

В 2009 году Сагдэн перешёл в подольский "Витязь". И была настолько плохая погода, что это угнетало. Более того, вероятно содрогаясь от воспоминаний, он поделился подозрениями: командой руководит мафиози!

"Эти полтора года - один из самых депрессивных моментов в моей жизни. Должно было случиться чудо, чтобы человек на улице там улыбался, - заявил он. - Очень депрессивно. Я тогда начал постоянно пить водку, чтобы забыться".

Вообще в течение последних пары-тройки лет благодаря высказываниям хоккеистов подобного рода мы узнали, что люди они крайне чувствительные и, вероятно, не слишком востребованные. В России с ними подписывали миллионные контракты (интересно, зачем?), а после оказывалось, что отдачи маловато. В результате спортсмены с гордо (вероятно) поднятой головой возвращались к себе в одноэтажную Америку или прекрасную Канаду тихо участвовать в подкастах.

Впрочем, есть и другие примеры русско-канадской хоккейной "дружбы" - и успешное сотрудничество, и противостояние, что называется, не на жизнь, а на смерть. Но всё равно - в игре, а не в подкастах. Взять, например, стычку наших русских молодых хоккеистов и канадских ребят после некрасивого инцидента с капитаном команды сборной Канады Барреттом Хэйтоном, который не снял шлем во время исполнения гимна России. Русская команда разгромила канадцев в раунде Молодёжного чемпионата, в результате Хэйтон, с его слов, так растерялся, что забыл снять шлем. Наш капитан заострил внимание на этом "манифесте" и обратился к судье - мол, посмотрите, это же неуважение. Ведь остальные-то канадцы шлемы сняли! Однако судья ничего не сделал, и наши парни решили не жать руку капитану сборной Канады во время финального проката-прощания.

Не целуйте герб России, это нас обижает!

В январе этого года Альбин Эрикссон, член молодёжной хоккейной сборной Швеции, после блестящей победы над ней России в состоявшемся накануне полуфинале чемпионата мира, обиделся на то, что наш игрок Александр Хованов на шестой минуте матча выразил горячее чувство гордости своей страной. Наши забросили красивую шайбу в ворота шведов, а после Хованов проехал мимо скамейки запасных шведских игроков и поцеловал герб России, изображённый на его форме.

"Это типичная Россия. Им не понравилось, что канадец отказался снять шлем, когда исполнялся их гимн. Зато для них нормально проехать мимо нашей скамейки и поцеловать герб", - процитировал Альбина Эрикссона Expressen.

Жалоба выглядела, как минимум, смешно. Однако и Эрикссону, и международным изданиям, выделившим его оценку, показалась уместной. Но вернёмся к нашим "баранам", то есть историям шокированных западных хоккеистов, поигравших в России, не прижившихся и теперь ставших профессиональными жалобщиками.

Русские женщины "либо отвратительные, либо настоящие бомбы"

Таким заявлением отметился американский хоккеист Райан Уитни. Американец несколько лет назад играл за "Сочи" и уже привлекал к себе внимание громкими высказываниями о России. Теперь он ведет подкаст Spittin’ Chicklets и приглашает для разговоров других игроков из США. А о чём ещё говорить, кроме как о России?

Для начала Уитни назвал Новокузнецк, где ему также пришлось играть, "просто дырой". Затем вспомнил, что люди в России живут в "квартирах размером с ванную", однако "водят "Мерседесы", обвешаны "Луи Виттон" и "Гуччи". Женщины, что называется, стали "вишенкой на торте", конечно, если оскорбления можно назвать тортом. По версии Уитни, русские дамы "либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет". Они или "отвратительные", или "настоящие бомбы".

"Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами", - пояснил он.

"Неважно сколько ты провёл в России - три недели или 10 лет, первую неделю после возвращения домой ты чувствуешь себя самым счастливым на свете".

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал так: