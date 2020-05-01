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"Реально был на передовой": Политолог Евстафьев о заражении Мишустина

01 мая 2020, 15:10  •  146 • Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом. "Человек реально был на передовой. Знал, чем рискует, и делал дело", - комментирует политолог Дмитрий Евстафьев.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Глава правительства заявил об этом лично во время видеосвязи с президентом Владимиром Путиным. Ситуацию прокомментировал политолог Дмитрий Евстафьев.
Ну, что сказать... Человек реально был на передовой. Знал, чем рискует, и делал дело, - пишет политэксперт в своём Telegram-канале.
При этом Евстафьев задаётся, вопросом, понимают ли, чем рискуют, те, кто сегодня вместо соблюдения режима самоизоляции отправились жарить шашлыки. На всякий случай политолог напоминает: шашлычники рискуют не только своими жизнями, но и жизнями своих близких.
По последним данным, в Москве зарегистрировано свыше 53 тысяч случаев заражения коронавирусом. Только за эти сутки количество больных увеличилось на 3 тысячи с лишним человек. Среди них, к сожалению, оказался и премьер Мишустин.
Михаилу Владимировичу - здоровья. Вы нам ОЧЕНЬ нужны, - подводит итог Дмитрий Евстафьев.

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