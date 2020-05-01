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"Реально был на передовой": Политолог Евстафьев о заражении Мишустина
01 мая 2020, 15:10 • 146 • Политика
Премьер-министр Мишустин заразился коронавирусом. "Человек реально был на передовой. Знал, чем рискует, и делал дело", - комментирует политолог Дмитрий Евстафьев.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Глава правительства заявил об этом лично во время видеосвязи с президентом Владимиром Путиным. Ситуацию прокомментировал политолог Дмитрий Евстафьев.
При этом Евстафьев задаётся, вопросом, понимают ли, чем рискуют, те, кто сегодня вместо соблюдения режима самоизоляции отправились жарить шашлыки. На всякий случай политолог напоминает: шашлычники рискуют не только своими жизнями, но и жизнями своих близких.
По последним данным, в Москве зарегистрировано свыше 53 тысяч случаев заражения коронавирусом. Только за эти сутки количество больных увеличилось на 3 тысячи с лишним человек. Среди них, к сожалению, оказался и премьер Мишустин.
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