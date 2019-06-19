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"Реальная власть принадлежит не ему": Эксперт объяснил, почему Зеленский боится украинской армии

19 июня 2019, 22:09  •  88 • В мире
Директор Института политических исследований член Общественной палаты РФ Сергей Марков в беседе с Царьградом говорил об участившихся обстрелах Донецка со стороны ВСУ. Эксперт отметил, что нынешний украинский президент просто боится отдавать армии страны какие-то серьезные приказы: есть большая вероятность, что его не станут слушаться. "Реальная власть принадлежит не ему, а некоему тайному центру", - считает Марков.
По мнению эксперта, с участившимися обстрелами Донецка связаны заявления Зеленского о том, что он хочет остановить войну. По мнению Маркова, целью карателей является создание искусственной гуманитарной катастрофы, с помощью которой хотят сломить волю народа Донбасса к сопротивлению "бандеровскому репрессивному ультранационалистическому режиму".
При этом Зеленский, хотя формально является Верховным главнокомандующим, боится отдавать серьезные приказы военным. "Он боится, что этот приказ не будет выполнен. Даже намек Кучмы, что может быть дан такой приказ, уже вызвал достаточно жесткую реакцию. По всей видимости, Зеленский не отдал приказа усилить обстрелы, и он не отдавал приказа прекратить обстрелы", - считает Марков.
Эксперт полагает, что и предшественник Зеленского Петр Порошенко был бессилен в том, чтобы как-то влиять на ВСУ. "Реальная власть принадлежит некоему тайному центру, который в себя включает, как мы предполагаем, представителей Центрального разведывательного управления США, разведывательного управления Министерства обороны США, канадской разведки, британской разведки и некую группу их агентуры - людей типа Турчинова, Авакова, Парубия и каких-то генералов", - раскрыл Марков.
Имеет отношение к происходящему на Украине и олигарх Игорь Коломойский. "Он спонсировал в свое время, в 2014 году, множество националистических и неонацистских батальонов. И он, конечно, несет прямую ответственность за политику террора, которая тогда обрушилась на всех недовольных, так сказать, захватом власти хунтой ультранационалистов, включая неонацистов", - отмечает Марков. Он добавляет, что в итоге самого олигарха оттеснили от власти, и теперь его первоочередная задача – вернуть имущество, которого он лишился.

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