"Реализация отработанного сценария": Захарова указала на сбывшееся пророчество о США

Боливийский майдан проходит по тому же отработанному сценарию, что и украинский в 2004 году. К такому мнению пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова, сравнив отстранение экс-президента Боливии Эво Моралеса от власти с тем, как это происходило 15 лет назад в Киеве.

"Получился нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года", - отметила Захарова у себя на странице в Facebook. Российский дипломат напомнила, что тогда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов в Незалежной. Победивший в нём Виктор Янукович остался на Украине и "принял навязанные западниками условия игры в виде "третьего" тура". Его соперник Виктор Ющенко обошёл Януковича именно там.

Похожая ситуация и в Боливии. Захарова напомнила, как 10 ноября здесь "в результате якобы "очень серьезных неправомерных действий" в ходе избирательного процесса" Эво Моралеса, победившего на выборах, отстранили от власти. А потом раздались громкие обвинения в подтасовке. Причём, судя по отсутствию до сих пор каких-либо веских доказательств, эти обвинения голословные.

"До сих пор Организация Американских государств не располагает окончательным выводом о результатах аудита избирательного процесса, - подчеркнула Мария Захарова. - То есть решение об устранении кандидата в президенты принято, а на каком основании - до сих пор никто не знает".

Указала она и на то, с какой скоростью и.о. президента Боливии Жанин Аньес "вопреки предыдущим заявлениям объявила о намерении восстановить полноформатные дипломатические отношения с США". Российский дипломат обратила особое внимание и на то, что подобное выходит за рамки полномочий переходного правительства.

Если прибавить к этому внезапную высылку венесуэльских дипломатов, признание президентом Боливарианской Республики западного ставленника Хуана Гуайдо и ещё ряд политических решений, игра на стороне Вашингтона становится очевидной. Впрочем, как указала Захарова, Эво Моралес ещё 10 лет назад сделал своё пророчество по поводу США, которое, к сожалению, сбылось. Именно тогда Моралес объявил "персоной нон грата" посла США Филиппа Голдберга. Американского дипломата обвинили в сговоре против администрации президента Боливии.

"Но это не спасло Боливию от вмешательства Вашингтона и реализации отработанного сценария", - резюмировала российский дипломат.