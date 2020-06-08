"Реакции нет": "Техническую" отмашку Путина показали в эфире

В эфире федерального канала показали анонс передачи "Москва. Кремль. Путин". На записи запечатлено, как президент готовится к рабочим онлайн-совещаниям. На этой неделе не раз журналисты отмечали строгость президента по отношению к докладчикам.

К примеру, Путин жёстко осадил красноярского губернатора по ЧП в Норильске, который скомканно представил доклад по ситуации. "Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор", - указал президент.

Впрочем, таких ярких моментов было предостаточно. Журналисты запечатлели, как глава государства лично готовится к подобным телемостам.

Так, первоочередной является проверка технической готовности.

"Связь работает? Реакции нету", - произносит Путин.

Детали о самых ярких моментах совещаний с президентом журналисты пообещали изложить в выпуске передачи.