"Разыгрываете карту России?" Захарова предостерегла экс-советника Обамы от фатальной ошибки

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своём Facebook жёстко прокомментировала высказывание экс-советника администрации Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Она в интервью журналистам CNN заявила, что за массовыми беспорядками в США, которые начались после гибели мужчины из-за встречи с полицейскими, могут стоять русские.

Мария Захарова написала ей ответ и предостерегла от фатальной ошибки. Она напомнила, что власти США уже пытались объяснить все проблемы вмешательством русских.

"Некоторое время назад ваши коллеги по партии совершили фатальную ошибку, когда решили обвинить абсолютно во всём, что им не нравилось, Россию. Хиллари Клинтон и команда Обамы убедили себя и пытались убедить мир в том, что внутренние проблемы в США созданы и поощряются внешней силой - Россией. Вы повторяете эту ошибку сегодня вместе с репортёром CNN, используя грязные методы информационной манипуляции, такие как фальшивые новости и отсутствие фактов, чтобы доказать ваше утверждение", - заявила Мария Захарова.

Она спросила, собираются ли и дальше американские власти "разыгрывать карту России". Она предложила вернуться к реальности и заявить, глядя в глаза, простым американцам, что за все их проблемы отвечают русские.

Напомним, всё началось с жестокого задержания афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских долго прижимал его шею к асфальту, несмотря на то, что мужчина уже буквально хрипел, что не может дышать. Флойд умер, а американцы высыпали с протестами на улицу.