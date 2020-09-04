"Разыгрывает из себя крутого мачо": Эксперт оценил идею Трампа оставить бунтующий Нью-Йорк без денег

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность лишить финансирования крупные города, которые стали эпицентром погромов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В число "счастливчиков" попали Нью-Йорк, Портленд, Сиэтл и Вашингтон.

Политолог Владимир Брутер полагает, что заявление Трампа - это просто шоу перед выборами. Все названные города являются самодостаточными и не нуждаются в финансировании за счёт федерального центра. А демарш президента - просто способ показать силу и заручиться поддержкой избирателей, которые придерживаются консервативных взглядов.

Он будет разыгрывать из себя крутого мачо, который все вопросы решает силой, поддерживает убийства афроамериканцев во время задержания, потому что полиция имеет на это право, и лишает финансирования тех, кто ему противостоит, - пояснил Брутер порталу Nation News.

По его словам, в Америке довольно много людей, недовольных беспорядками. Именно на них и делает ставку президент. Эксперт не исключает, что попытка привлечь этот электорат положительно скажется на рейтинге Трампа во время последних этапов президентской гонки.