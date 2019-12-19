"Разыграли, как лохов": Соловьёв о том, как брехун Зеленский обвёл всех вокруг пальца

В эфире "Вечера с Владимиром Соловьёвым" ведущий заметил, что президент Украины Владимир Зеленский почему-то выдаёт поездку в Париж за победу, хотя это полное поражение.

"То, что он подписался, - это полное поражение. Поэтому сейчас, если внимательно посмотреть, Зеленский не выполнил ни одного из ключевых обещаний, которые дал. А тот закон - как же это вежливо сказать о ваших депутатах, чтобы не ругаться нехорошими словами? - о том, чтобы снять с них неприкосновенность, привёл к тому, что до них теперь нельзя дотронуться. Так что поздравляю, вас разыграли, как лохов", - сказал Соловьёв.

Украинский политолог Александр Семченко в свою очередь добавил несколько слов по поводу митингов, которые охватили Киев после возвращения Зеленского из Парижа.

"На самом деле ведь было несколько митингов. Там был митинг аграриев, там был митинг левых. И к этим левым вышли люди Авакова. С одной стороны, вы вот спрашивали у Ковтуна (Вячеслав Ковтун, украинский политолог. - Прим. ред.), за кого он - за полицию или за тех, кого полиция бьёт? Так это одно и то же. С одной стороны - вот одна рука Авакова, с другой - другая рука Авакова. Они друг друга побили, поборолись друг с другом. Всем показали, что этот митинг маргинализируется, что там, на этом митинге, стоят подонки, что к этому митингу не нужно присоединяться, - и нормально отмывают идею того, что нужно самоустраниться от этого митинга, давайте проталкивать закон о земле", - поясняет Семченко.

Он добавил, что было удивительно, что в Верховной раде на фоне беспорядков комитет снял в один день более четырёх тысяч поправок к законопроекту о приватизации земли. Половину из них они якобы обсудили.

"Да, депутаты отказались от этих поправок. То есть иначе просто на комитете их снять невозможно. Депутаты отказались от своих поправок. Это депутаты от "Слуги народа". Я думал, что они будут от них отказываться. При всём том что они заседали примерно полтора часа - до начала пленарного заседания, в 10 утра", - рассказал Семченко.

"Тысячу поправок в час успели прочитать и снять?" - удивился Соловьёв, заметив, что даже технически, скопом, - это сложно представить, так как получается, что одну поправку надо осознать и отправить в мусор за 3,6 секунды.

Политолог Вячеслав Ковтун уточнил, что это происходило так: условный депутат Иванов внёс 300 правок, но потом от всех них отказался, так же поступил Петров и так далее.

"Зачем он вносил? Он дегенерат?" - поинтересовался Соловьёв.

"Ну, там много дегенератов, в Верховной раде, реально", - пожаловался Семченко, объясняя, что так произошло из-за того, что больше половины людей на Украине на выборы не ходили и ответственность "за этих дегенератов они не несут".

Политолог далее продолжил рассуждать на тему невыполненных обещаний Владимира Зеленского, отметив, что он не понимает, какие есть причины сейчас, чтобы поддерживать президента Украины.

"За что поддерживать, если он оказался брехуном, банальным брехуном, лгуном по-русски, брехуном - это по-украински", - спросил Семченко у коллег.

Соловьёв отметил, что брехун - хорошее слово, а Семченко продолжил, что у Зеленского было хорошее обещание по народовластию, по народному вето, по референдуму, и если бы оно было исполнено, то митингов, по мнению политолога, удалось бы избежать.

"Хорошо, власть говорит, давайте будем землю продавать. Народ говорит: мы против. Собрали референдум, сказали: всё, идите на фиг со своей продажей земли. А может быть, ещё и предъявили какие-то претензии. Но он же этого не сделал. Он не сделал ничего по миру, он не сделал ничего по тарифу, он не сделал ничего! Учителям обещал зарплаты в 4 тысячи долларов. Ну, вроде как легко измерить. Так в бюджет на 20-й год не заложили увеличение зарплат для учителей", - подчеркнул Семченко.