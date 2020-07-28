"Развязка интриги": Ход министра в истории требований Путина раскрыл политолог

Политолог Марат Баширов в личном телеграм-канале "Политджойстик" рассказал о "развязке интриги", связанной с политическими назначениями. Он поделился своей позицией в отношении того, почему министр юстиции Константин Чуйченко призвал в Минюст Андрея Логинова - в качестве статс-секретаря - заместителя министра юстиции.

"Масштаб поручения и краткость временного периода от президента Владимира Путина таковы, что требуется опыт законопроектной работы для его выполнения, который в нынешнем правительстве есть у единиц, а в комплексном видении, связях, структурировании процесса и собственной неангажированности - только у Андрея Логинова", - пишет Марат Баширов.

Политолог настаивает, что "ни один управленец в аппарате правительства сегодня не имеет ни таких навыков, ни таких ресурсов", как Логинов.

"Согласования в любом случае всех проектов будут проходить экспертизу в Минюсте, прежде чем они попадут на правкомиссию по законопроектной деятельности. И у Логинова сейчас прекрасная роль - аудитора, а не разработчика. Но аудитора на ключевой позиции, который мало того что лучше всех знает, как нужно было всё написать и согласовать между собой, так ещё имеет и блокирующий рычаг", - говорит политолог.

Таким образом, теперь "конструктивный настрой Минюста" будет играть свою роль в вопросе выполнения поручений президента России, говорит Баширов.