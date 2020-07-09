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"Разворот на восток": NI рассказал, как может быть разрешён российско-японский спор

09 июля 2020, 16:00  •  129 • Политика
Американское издание The National Interest оценило возможность разрешения российско-японского территориального спора вокруг Курил. По словам автора статьи Ольги Пузановой, Россия, которая сейчас пытается совершить "разворот на Восток", готова к компромиссам, однако позиция Японии вызывает вопросы.
Издание пишет, что Россия хочет избежать зависимости от Китая, который является её главным партнёром на Востоке. Японии же нужны острова для того, чтобы проводить более самостоятельную политику, а также снизить угрозу со стороны всё того же Китая. Таким образом, решение вопроса с Курилами было бы выгодно обеим сторонам.
Но если в России, как считает Пузанова, готовы к некоему компромиссу, то Япония, в которой последние годы наблюдается резкий рост националистических настроений, имеет куда более жёсткую позицию. Автор NI полагает, что Москва теоретически может передать Токио острова Хабомаи и Шикотан, если Япония признает суверенитет России над остальными территориями. Кроме того, может быть поставлено условие, что на переданных островах никогда не появится американских баз, а Япония не станет вводить санкции против России.
Всё это ещё далеко от идеала, однако общая тенденция вселяет надежду, и то же самое можно сказать о стремлении нынешних лидеров двух стран решить этот вопрос, - цитирует Пузанову ИноСМИ.
Отметим, что Курильские острова отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Япония продолжает настаивать на возврате потерянных территорий. Существующий спор является главным препятствием на пути к подписанию мирного договора между двумя странами, который так и не был заключён. Примечательно, что недавно в Конституцию РФ был внесён ряд поправок, одна из которых запрещает отчуждение российских территорий.

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