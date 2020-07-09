"Разворот на восток": NI рассказал, как может быть разрешён российско-японский спор

Издание пишет, что Россия хочет избежать зависимости от Китая, который является её главным партнёром на Востоке. Японии же нужны острова для того, чтобы проводить более самостоятельную политику, а также снизить угрозу со стороны всё того же Китая. Таким образом, решение вопроса с Курилами было бы выгодно обеим сторонам.

Но если в России, как считает Пузанова, готовы к некоему компромиссу, то Япония, в которой последние годы наблюдается резкий рост националистических настроений, имеет куда более жёсткую позицию. Автор NI полагает, что Москва теоретически может передать Токио острова Хабомаи и Шикотан, если Япония признает суверенитет России над остальными территориями. Кроме того, может быть поставлено условие, что на переданных островах никогда не появится американских баз, а Япония не станет вводить санкции против России.

Всё это ещё далеко от идеала, однако общая тенденция вселяет надежду, и то же самое можно сказать о стремлении нынешних лидеров двух стран решить этот вопрос, - цитирует Пузанову ИноСМИ.

Отметим, что Курильские острова отошли Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Япония продолжает настаивать на возврате потерянных территорий. Существующий спор является главным препятствием на пути к подписанию мирного договора между двумя странами, который так и не был заключён. Примечательно, что недавно в Конституцию РФ был внесён ряд поправок, одна из которых запрещает отчуждение российских территорий.