Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ватники» наваляли бандеровцам в Геническе. Избитые призывают ездить в места с «...
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую л...
Послание Путина народу Белоруссии: Ответный ход после клича Лукашенко просчитал ...
Главная / Политика

"Развод" с Россией влетел в копеечку. Политолог рассказал о растущих долгах Украины

18 августа 2020, 10:30  •  55 • Политика
Политолог Богдан Безпалько рассказал о растущих долгах Украины, которой "развод" с Россией влетел в копеечку. И убытки продолжают накапливаться.
Решение о разрыве соглашения с Россией о торговых представительствах ещё сильнее ослабит экономику Украины, которая и так страдает от многочисленных проблем. Об этом ИА "Экономика сегодня" сообщил политолог Богдан Безпалько.
Как заявляют украинские политики, документ более не отвечает национальным интересам Киева и якобы потерял практическое значение. Как отметил Безпалько, можно сделать два вывода: украинская сторона продолжает работу по разрыву торговых связей с Москвой, а торгпредства стали ненужным звеном в торговле.
Так, в 2019 году товарооборот между двумя странами упал сразу на 23,5%, составив 11,4 миллиарда долларов. При этом российская сторона поставляет продукции больше, чем украинская.
Украина пока поставляет в Россию удобрения, машины, транспорт и сельхозпродукцию, получая взамен топливо, нефть, ядерные блоки для АЭС, чёрные металлы и электрооборудование.
Процесс разрыва связей стартовал в 2014 году, после чего Киев начал терять миллионы долларов, затем - миллиарды. А новым крупнейшим торговым партнёром вместо Москвы стал Пекин.
Безпалько считает это главным провалом украинских политиков, которые оставили себя без денег, но с растущими долгами.
"Россия же в ответ постепенно выстраивает новые торговые цепочки, которые уже не учитывают Украину. В итоге Россия компенсирует свои потери за счёт перенаправления товарных потоков, украинская сторона остаётся в чистом убытке", - уверен он.
Как передаёт телеканал "360", ранее депутат Верховной рады Илья Кива поделился прогнозом, согласно которому уже в августе на Украине может быть организован госпереворот. Команду заговорщиков якобы возглавляет экс-президент страны Пётр Порошенко, который надеется избежать уголовной ответственности за многочисленные преступления.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
17 августа 2020, 23:30
Чем грозит Нидерландам прослушка в машине российского военного атташе? Мнение эксперта
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
17 августа 2020, 23:30
Майдан по-украински не пройдёт? "Лукашенко - не Янукович и не Ельцин" - политолог
18 августа 2020, 01:20
Меркель решила поговорить с Путиным о Белоруссии. А с Лукашенко лишь "пытаются связаться"
18 августа 2020, 01:20
Журналист рассказал, за что "любит" "стихийные народные протесты", как в Белоруссии
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 августа 2020, 01:20
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
18 августа 2020, 03:10
"Лицемерие как оно есть": Макрон получил "ответочку" от Захаровой...
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофо...
18 августа 2020, 01:20
Меркель решила поговорить с Путиным о Белоруссии. А с Лукашенко лишь "пытаются с...
18 августа 2020, 01:15
«Сценарий развала страны»: как проходит консолидация Запада против Лукашенко
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 августа 2020, 23:50
"Украинский вариант" по-белорусски: Кедми указал на "московскую ловушку" для Запада
15 августа 2020, 18:20
"Кисо обиделось": Зеленский пригрозил Лукашенко белорусским Донбассом
14 августа 2020, 00:10
"Логики нет, чистая эмоция": Польша хотела "рявкнуть" на Россию, но не справилась
15 августа 2020, 16:30
Михалков задал неудобные вопросы о "кровавом режиме": "А сейчас молчат! Почему?"
14 августа 2020, 00:10
"Мне стыдно": Начальник милиции в Гродно сдал своих бойцов перед толпой
13 августа 2020, 07:40
У московской полиции лопнуло терпение - белорусов стали оттеснять
13 августа 2020, 03:05
"Кинули, как лоха": Латвия, Литва и Польша готовят Лукашенко судьбу Януковича
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.