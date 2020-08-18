"Развод" с Россией влетел в копеечку. Политолог рассказал о растущих долгах Украины

Решение о разрыве соглашения с Россией о торговых представительствах ещё сильнее ослабит экономику Украины, которая и так страдает от многочисленных проблем. Об этом ИА "Экономика сегодня" сообщил политолог Богдан Безпалько.

Как заявляют украинские политики, документ более не отвечает национальным интересам Киева и якобы потерял практическое значение. Как отметил Безпалько, можно сделать два вывода: украинская сторона продолжает работу по разрыву торговых связей с Москвой, а торгпредства стали ненужным звеном в торговле.

Так, в 2019 году товарооборот между двумя странами упал сразу на 23,5%, составив 11,4 миллиарда долларов. При этом российская сторона поставляет продукции больше, чем украинская.

Украина пока поставляет в Россию удобрения, машины, транспорт и сельхозпродукцию, получая взамен топливо, нефть, ядерные блоки для АЭС, чёрные металлы и электрооборудование.

Процесс разрыва связей стартовал в 2014 году, после чего Киев начал терять миллионы долларов, затем - миллиарды. А новым крупнейшим торговым партнёром вместо Москвы стал Пекин.

Безпалько считает это главным провалом украинских политиков, которые оставили себя без денег, но с растущими долгами.

"Россия же в ответ постепенно выстраивает новые торговые цепочки, которые уже не учитывают Украину. В итоге Россия компенсирует свои потери за счёт перенаправления товарных потоков, украинская сторона остаётся в чистом убытке", - уверен он.

Как передаёт телеканал "360", ранее депутат Верховной рады Илья Кива поделился прогнозом, согласно которому уже в августе на Украине может быть организован госпереворот. Команду заговорщиков якобы возглавляет экс-президент страны Пётр Порошенко, который надеется избежать уголовной ответственности за многочисленные преступления.