"Развивающаяся Россия - это кошмар": Сенатор разоблачил Викторию Нуланд

В США утвердили на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд. Чего ждать от неё, рассказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Сенатор Алексей Пушков рассказал изданию "Взгляд" о том, почему назначение на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд не несёт ничего хорошего для России.

По его словам, Нуланд утверждает политику конфронтации США с Россией, и у неё "богатый негативный багаж" в отношении русских.

Алексей Пушков сказал, что "такие, как Нуланд, сотрудничеством не занимаются, и она политическая фигура - созданная для конфронтации". И такое решение опровергает слова США о готовности сотрудничать и улучшать отношения с Россией.

"Виктория Нуланд специализируется на поддержке оранжевых революций, - напомнил Пушков. - Это мы видели по опыту Украины. Думаю, она будет работать в том же духе на белорусском и молдавском направлениях. Поэтому я не вижу в её назначении ничего позитивного для наших отношений с США".

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов говорил, что для Нуланд "стабильная и развивающаяся Россия - это кошмар", поэтому она добавит проблем России.