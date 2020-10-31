"Развернуть армию там сложно": Журналист раскрыл тактику Армении в Карабахе

Об этом в пятницу сообщил собственный корреспондент Nation News. По его словам, тактика Армении заключается в том, чтобы заманивать азербайджанские диверсионные группы в ущелье в ночное время и там ликвидировать противника.

В Карабахе идёт позиционная война, где высокие горы, леса. Только хорошо знающий местность отряд может достичь успеха. Развернуть армию в 10 тыс. человек, которые прошагают до Степанакерта и Шуши, - представить сложно, - пояснил он.

Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью. Армения и Азербайджан ведут активные боевые действия, с обеих сторон есть потери. На стороне Азербайджана выступает Турция, которая, по заявлению армянской стороны, перебросила в район Карабаха подконтрольных наёмников из Сирии.

Россия, США и Франция уже призывали противоборствующие стороны сложить оружие и сесть за стол переговоров, однако призывы к миру пока не возымели эффекта.