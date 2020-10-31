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"Развернуть армию там сложно": Журналист раскрыл тактику Армении в Карабахе
31 октября 2020, 02:00 • 91 • Политика
Журналист раскрыл тактику Армении в Нагорном Карабахе. По его словам, Ереван использует особенности ландшафта - леса и гористую местность, где сложно развернуть большую армию.
Об этом в пятницу сообщил собственный корреспондент Nation News. По его словам, тактика Армении заключается в том, чтобы заманивать азербайджанские диверсионные группы в ущелье в ночное время и там ликвидировать противника.
Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась осенью. Армения и Азербайджан ведут активные боевые действия, с обеих сторон есть потери. На стороне Азербайджана выступает Турция, которая, по заявлению армянской стороны, перебросила в район Карабаха подконтрольных наёмников из Сирии.
Россия, США и Франция уже призывали противоборствующие стороны сложить оружие и сесть за стол переговоров, однако призывы к миру пока не возымели эффекта.
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