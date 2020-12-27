Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был пр...
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал ото...
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
"Это вам за пацанов!": Названы две причины провала эвакуации лётчика Ф...
Главная / Политика

"Развели самого Навального": откуда в деле об отравлении взялся театр имени Леси Украинки

27 декабря 2020, 15:35  •  90 • Политика
А что если "берлинский пациент" сам стал жертвой обмана? Владимир Сунгоркин и Роман Голованов представили вариант развития событий, где место нашлось даже "весёлому парню" из театра имени Леси Украинки. И в этом сценарии "развели самого Навального".
Деталей в деле о так называемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального становится так много, что разобраться в них не представляется возможным. Новые фильмы и части расследования выпускаются с завидной регулярностью. Также часто публикуются сообщения с разоблачением сказанного. А в центре внимания остаётся звонок Алексея Навального "своему убийце", который "во всём признался". Мемов на этот счёт было сложено великое множество, точно так же, как и версий произошедшего. Неужели, действительно, сотрудник ФСБ признался человеку, звонившему с незнакомого номера, в попытке убийства? Верится с трудом, о чём и заявили ранее эксперты. Кстати, в ФСБ также указали на фейк.
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин вместе с журналистом Романом Головановым в эфире "Радио КП" обсуждали тот самый звонок. Это была постановка? Вполне возможно, и если действительно постановка, то талантливая, отметил Сунгоркин. И если уж на кон поставлено уничтожение российской власти и ФСБ, то почему бы и не сыграть, продолжил спикер.
"Скорее, постановка, чем не постановка. Причём 90 на 10 в пользу постановки. Мне кажется, развели самого Навального", - отметил Сунгоркин.
Роман Голованов согласился. Вполне вероятно, что Навальный действительно получил девять номеров, которые якобы принадлежат сотрудникам ФСБ, и предложение обзвонить их. По восьми не ответили или бросили трубку, а по одному...
"Да. Давай поимпровизируем, что могло быть, - предложил Сунгоркин. - По одному он дозванивается. И выходит на весёлого парня, такая вся история карнавальная, на весёлого парня из театра имени Леси Украинки где-нибудь в Ивано-Франковске".
А что дальше? "Весёлому парню" говорят, что Навального надо "держать 45 минут в напряжении", а затем выдать ему сенсацию. Почему бы и нет?
"Я думаю, что для актёра, действительно, из театра Леси Украинки или по имени, не знаю, Запорожской Сечи вполне можно провести сорокаминутный разговор с мычанием, меканьем, беканьем", - подчеркнул Владимир Сунгоркин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
26 декабря 2020, 20:20
Вскрылся большой обман США и Израиля: "Военный удар вполне возможен, но…"
27 декабря 2020, 00:00
"Готов продолжить лидерство", но: Пашинян сделал заявление об отставке
27 декабря 2020, 05:30
"Не впервой так шутит": Военкор Коц показал прокол Гордона с предшественником Ходорковского
27 декабря 2020, 09:10
Своих предупредили, чужих - не жалко. Израиль чуть не сбил гражданский самолёт, обстреливая Сирию
27 декабря 2020, 01:50
Мишустин назвал цену, по какой готов выкупить "памятную вакцину": Премьер обзавёлся "Спутником V"
26 декабря 2020, 20:20
В России запретили госзакупки импортных медицинских масок до конца 2021 года
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 декабря 2020, 09:10
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
27 декабря 2020, 03:40
Ещё бы русские так боролись за украинскую вакцину: Ведущий поддел негодующего депутат...
27 декабря 2020, 00:00
"Готов продолжить лидерство", но: Пашинян сделал заявление об отставке
27 декабря 2020, 05:30
"Не впервой так шутит": Военкор Коц показал прокол Гордона с предшественник...
27 декабря 2020, 09:10
Своих предупредили, чужих - не жалко. Израиль чуть не сбил гражданский самолёт, обстр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 декабря 2020, 14:50
"Нервно-паралитическая" атака Лондона заставила Марию Захарову рассказать правду об угрозах
26 декабря 2020, 13:00
Украинцы ополчились на Зеленского после слов о великой войне с Россией
25 декабря 2020, 09:30
"Будут ломать через колено": Первый шаг Санду после присяги вызвал оторопь
22 декабря 2020, 01:45
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый удар - по Вашингтону..."
26 декабря 2020, 06:35
"Мы поступили правильно": Крымчане обрадовались воссоединению с Россией после заявления Киева
22 декабря 2020, 03:35
"Пошлём сигнал Путину, что не сдали регион": Макфол проговорился, "доктрина Байдена" раскрыта
20 декабря 2020, 21:20
Превратил Лондон в посмешище за наши же деньги: бегство журналиста BBC от Путина разозлило британцев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.