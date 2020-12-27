"Развели самого Навального": откуда в деле об отравлении взялся театр имени Леси Украинки

Деталей в деле о так называемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального становится так много, что разобраться в них не представляется возможным. Новые фильмы и части расследования выпускаются с завидной регулярностью. Также часто публикуются сообщения с разоблачением сказанного. А в центре внимания остаётся звонок Алексея Навального "своему убийце", который "во всём признался". Мемов на этот счёт было сложено великое множество, точно так же, как и версий произошедшего. Неужели, действительно, сотрудник ФСБ признался человеку, звонившему с незнакомого номера, в попытке убийства? Верится с трудом, о чём и заявили ранее эксперты. Кстати, в ФСБ также указали на фейк.

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин вместе с журналистом Романом Головановым в эфире "Радио КП" обсуждали тот самый звонок. Это была постановка? Вполне возможно, и если действительно постановка, то талантливая, отметил Сунгоркин. И если уж на кон поставлено уничтожение российской власти и ФСБ, то почему бы и не сыграть, продолжил спикер.

"Скорее, постановка, чем не постановка. Причём 90 на 10 в пользу постановки. Мне кажется, развели самого Навального", - отметил Сунгоркин.

Роман Голованов согласился. Вполне вероятно, что Навальный действительно получил девять номеров, которые якобы принадлежат сотрудникам ФСБ, и предложение обзвонить их. По восьми не ответили или бросили трубку, а по одному...

"Да. Давай поимпровизируем, что могло быть, - предложил Сунгоркин. - По одному он дозванивается. И выходит на весёлого парня, такая вся история карнавальная, на весёлого парня из театра имени Леси Украинки где-нибудь в Ивано-Франковске".

А что дальше? "Весёлому парню" говорят, что Навального надо "держать 45 минут в напряжении", а затем выдать ему сенсацию. Почему бы и нет?

"Я думаю, что для актёра, действительно, из театра Леси Украинки или по имени, не знаю, Запорожской Сечи вполне можно провести сорокаминутный разговор с мычанием, меканьем, беканьем", - подчеркнул Владимир Сунгоркин.