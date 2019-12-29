"Разведывательный полёт": У берегов Крыма засекли американский беспилотник

Неуправляемый летательный аппарат из США провёл разведку у берегов Крыма, сообщило РИА Новости со ссылкой на мониторинговый ресурс PlaneRadar. Беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 засекли около 18:30 в пятницу, 27 декабря.

По предварительным данным, дрон взлетел с авиабазы НАТО на Сицилии. Сначала он исследовал линию разграничения в Донбассе. Затем направился в Крым и облетел его границы, передает телеканал "360". О какой-либо реакции российских властей пока неизвестно.

До этого СМИ сообщали, что Крым - важная цель для разведок разных стран. Только за последние пять лет у берегов полуострова засекли больше тысячи беспилотников. Неуправляемые летательные аппараты также часто замечают у Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии. Русские военные несколько раз обращались к американцам и требовали прекратить разведывательные полёты, но пока ничего добиться не удалось.

Сотрудники российских силовых структур больше не будут церемониться с дронами нарушителей. Госдума приняла закон, который разрешает сбивать беспилотники или просто сажать их. Разрешение получили полицейские, росгвардейцы, сотрудники ФСБ и ФСИН, разведчики, работники Федеральной службы охраны.