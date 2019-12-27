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"Разведдеятельность возросла на 15%": Активность НАТО в Арктике насторожила командующего Северным флотом России

27 декабря 2019, 23:24  •  87 • Политика
Командующий СФ сообщил о повышении активности НАТО в Арктике на селекторном совещании в Минобороны России. Речь идёт как о военных учениях, так и о разведывательной деятельности, отметил командующий.
Военный блок НАТО усиливает боевую подготовку своих войск в Арктике, а также разведывательную деятельность в регионе. Об этом заявил командующий Северным флотом России Александр Моисеев.
По его информации, интенсивность и масштаб военных учений НАТО в Арктике возросли на 17%. А разведывательная деятельность Североатлантического альянса в Арктическом регионе увеличилась на 15%.
Командующий заверил, что обстановка в регионе остается стабильной и находится под контролем. Он отметил, что на Северном флоте также возросла интенсивность боевой подготовки. За минувший год было проведено 590 различных учений и свыше 900 тренировок стратегического и тактического уровней.
"В уходящем году было успешно выполнено 30 дальних походов в оперативно важные районы Мирового океана, в ходе которых корабли и суда флота осуществили 23 визита и деловых захода", - подытожил Моисеев свой доклад на селекторном совещании в Минобороны.

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