"Разведдеятельность возросла на 15%": Активность НАТО в Арктике насторожила командующего Северным флотом России

Военный блок НАТО усиливает боевую подготовку своих войск в Арктике, а также разведывательную деятельность в регионе. Об этом заявил командующий Северным флотом России Александр Моисеев.

По его информации, интенсивность и масштаб военных учений НАТО в Арктике возросли на 17%. А разведывательная деятельность Североатлантического альянса в Арктическом регионе увеличилась на 15%.

Командующий заверил, что обстановка в регионе остается стабильной и находится под контролем. Он отметил, что на Северном флоте также возросла интенсивность боевой подготовки. За минувший год было проведено 590 различных учений и свыше 900 тренировок стратегического и тактического уровней.