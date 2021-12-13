"Разве не так?": Русские дипломаты поймали американцев на перевирании слов Путина

Русские дипломаты поймали американцев на сознательном искажении слов Владимира Путина. "Разве не так?" - обратились они к американским коллегам.

Посольство США в Киеве извратило слова президента России Владимира Путина о русофобии. Об этом в понедельник заявило посольство России на Украине.

Русские дипломаты обратили внимание на то, как американские коллеги интерпретировали фразу Путина: "Русофобия - первый шаг к геноциду". Посольство США сразу же заявило, что "обвинения в геноциде опасны и безответственны", а также обвинило Россию в том, что она якобы нарушает права человека в Донбассе.

В который раз приходится констатировать, что посольство США в Киеве перевирает слова российских руководителей. Точная цитата российского президента: "Русофобия - это первый шаг к геноциду". Разве не так?

- пишет диппредставительство в Twitter.

Скриншот:Twitter/@RusembUkraine

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия является первым шагом к геноциду. В качестве примера он привёл нападение Украины на жителей Донбасса, которые оказались слишком русскими для Киева.