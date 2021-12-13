Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Свои же..." Против России устроили бунт на весь мир
Ответ русских на инцидент с судном "Донбасс" возмутил ВМС Украины
МИД России попал под жесткие украинские штрафы
Пронько: Россию лишили золота, и это ограбление. Кто виноват?
Главная / Политика

"Разве не так?": Русские дипломаты поймали американцев на перевирании слов Путина

13 декабря 2021, 18:25  •  215 • Политика
Русские дипломаты поймали американцев на сознательном искажении слов Владимира Путина. "Разве не так?" - обратились они к американским коллегам.
Посольство США в Киеве извратило слова президента России Владимира Путина о русофобии. Об этом в понедельник заявило посольство России на Украине.
Русские дипломаты обратили внимание на то, как американские коллеги интерпретировали фразу Путина: "Русофобия - первый шаг к геноциду". Посольство США сразу же заявило, что "обвинения в геноциде опасны и безответственны", а также обвинило Россию в том, что она якобы нарушает права человека в Донбассе.
В который раз приходится констатировать, что посольство США в Киеве перевирает слова российских руководителей. Точная цитата российского президента: "Русофобия - это первый шаг к геноциду". Разве не так?
- пишет диппредставительство в Twitter.
Скриншот:Twitter/@RusembUkraine
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия является первым шагом к геноциду. В качестве примера он привёл нападение Украины на жителей Донбасса, которые оказались слишком русскими для Киева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



215
Источник
Похожие новости
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одного"
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
13 декабря 2021, 03:15
"Гробовая тишина": ИКАО игнорирует "выкрутасы" НАТО над Черным морем
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 декабря 2021, 03:15
Не большой, не маленький - хороший. Загадочное заявление Путина стало цитатой недели
13 декабря 2021, 09:05
Новый канцлер Германии поссорился с польским премьером на первой же встрече
13 декабря 2021, 03:15
Юрий Пронько о "гнилой органике", разваливающей Россию: "Не учли одног...
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
13 декабря 2021, 16:40
Путин не принял правила игры и привёл Байдена в бешенство
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 декабря 2021, 04:30
Украинский посол преподал новому канцлеру ФРГ урок морали
09 декабря 2021, 15:50
Выходки Киева утомили даже Генштаб: Из России прозвучало короткое предупреждение
08 декабря 2021, 00:10
Байден подставил Офис Зеленского. В Киеве уже не ждут звонка главного "партнёра"
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями
11 декабря 2021, 19:10
Захарова поставила CNN в тупик одним вопросом о США и России
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода на сторону России»
08 декабря 2021, 09:30
"За что?": Важную деталь закрытой беседы Путина и Байдена раскрыл помощник президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.