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"Разве не так?": Русские дипломаты поймали американцев на перевирании слов Путина
13 декабря 2021, 18:25 • 215 • Политика
Русские дипломаты поймали американцев на сознательном искажении слов Владимира Путина. "Разве не так?" - обратились они к американским коллегам.
Посольство США в Киеве извратило слова президента России Владимира Путина о русофобии. Об этом в понедельник заявило посольство России на Украине.
Русские дипломаты обратили внимание на то, как американские коллеги интерпретировали фразу Путина: "Русофобия - первый шаг к геноциду". Посольство США сразу же заявило, что "обвинения в геноциде опасны и безответственны", а также обвинило Россию в том, что она якобы нарушает права человека в Донбассе.
- пишет диппредставительство в Twitter.
Скриншот:Twitter/@RusembUkraine
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что русофобия является первым шагом к геноциду. В качестве примера он привёл нападение Украины на жителей Донбасса, которые оказались слишком русскими для Киева.
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