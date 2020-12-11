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"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил
11 декабря 2020, 01:45 • 143 • Политика
В России случилась катастрофа, и произошла она не сегодня и не вчера. Даже председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. "Развалили всё", - добавил ведущий Юрий Пронько.
Катастрофической Матвиенко назвала ситуацию в сфере семеноводства. Россия полностью зависит от импортных семян. Политик отметила, что и Минсельхоз, и Академия сельскохозяйственных наук занимаются этим вопросом "без энергетики", относятся к нему безразлично.
По словам председателя Совфеда, отечественное семеноводство загубили с 90-х годов. Ситуация с кукурузой, картофелем, пшеницей аналогична. Валентина Матвиенко рассказала, как посещала тепличное хозяйство в одном из регионов.
"И когда мне сказали, что петрушка, укроп и салат - это тоже импортные семена, вот это меня правда добило", - произнесла она.
В эфире программы "Царьград. Главное" был показан фрагмент этого заявления, сделанного ровно год назад во время планового совещания. Проблема актуальна до сих пор.
"Всё, что можно было развалить, развалили", - добавил Юрий Пронько.
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