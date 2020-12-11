"Развалили всё". Даже Матвиенко не сдержалась и высказала претензию. Пронько добавил

Катастрофической Матвиенко назвала ситуацию в сфере семеноводства. Россия полностью зависит от импортных семян. Политик отметила, что и Минсельхоз, и Академия сельскохозяйственных наук занимаются этим вопросом "без энергетики", относятся к нему безразлично.

По словам председателя Совфеда, отечественное семеноводство загубили с 90-х годов. Ситуация с кукурузой, картофелем, пшеницей аналогична. Валентина Матвиенко рассказала, как посещала тепличное хозяйство в одном из регионов.

"И когда мне сказали, что петрушка, укроп и салат - это тоже импортные семена, вот это меня правда добило", - произнесла она.

В эфире программы "Царьград. Главное" был показан фрагмент этого заявления, сделанного ровно год назад во время планового совещания. Проблема актуальна до сих пор.

"Всё, что можно было развалить, развалили", - добавил Юрий Пронько.