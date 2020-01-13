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"Развал армейского проекта": Разрываемая войной Ливия найдёт спасение в Москве. Детали "тайного" визита
13 января 2020, 15:09 • 131 • Политика
Враждующие стороны Ливии подпишут в Москве соглашение о прекращении огня, сообщил глава Высшего государственного совета страны Халед аль-Мишри. Таким образом, спасение от "армейского проекта" найдут именно в Москве. Халед аль-Мишри стал чуть ли не единственным источником так называемого "тайного" визита в столицу России, не анонсируемого официально.
В понедельник, 13 января, в Москве будет подписано соглашение о прекращении огня между Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Накануне вечером о подобных планах в беседе с телеканалом Libya Al Ahrar сообщил глава Высшего государственного совета Ливии Халед аль-Мишри.
Таким образом, сделают первый шаг к "развалу армейского проекта", добавил спикер. Договоренность должна "положить конец всем попыткам навязать военное правление". В конце концов будет запущен политический процесс урегулирования, подчеркнул Халед аль-Мишри. Кроме того, он подтвердил, что планирует визит в Россию и сам. Халед аль-Мишри намерен лично сопровождать Сараджа.
Надо сказать, иных анонсов московского визита, помимо интервью политика, не поступало.
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