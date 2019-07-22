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"Разумный" ответ на "вызов" России: Грузинский министр прикрылся учениями НАТО

22 июля 2019, 23:09  •  69 • В мире
Грузия продолжит проводить принятый страной стратегический курс "ради сохранения стабильности и безопасности в регионе". В это вполне укладываются и беспрецедентные учения НАТО, намеченные на грузинской территории. Все это будет "разумным" ответом на "вызывающие эмоции" заявления России.
С таким заявление выступил глава Минобороны Грузии Леван Изория. По его словам, какими бы не были заявления России по поводу намеченных на 27 июля учений альянса, на них надо отвечать "с холодной головой", продолжая и дальше придерживаться принятой линии, пишет грузинское информационное агентство "Интерпрессньюс".
Главная задача грузинского правительства – сохранение в регионе стабильности, мира и безопасности. И военные учения, в которых примет участие более трех тысяч военнослужащих из 14 стран, входящих в НАТО, также отвечают этой глобальной задаче.
Ранее военные учения с участием Соединенных Штатов и Соединенного Королевства прошли в Грузии в конце июня. До этого, в марте, там прошли натовские учения с участием приблизительно 350 военных из 24 стран Североатлантического альянса.
Напомним, многонациональные военные учения Agile Spirit, заявленной целью которых является "обеспечение безопасности в Черном море", стартуют в Грузии 27 июля и продолжатся до 9 августа. Военные будут отрабатывать "быстрое реагирование на возникающие угрозы".
Отметим, что эти маневры пройдут в тот самый момент, когда отношения Тбилиси и Москвы достигли пика кризиса, и военные учения только могут еще больше ухудшить создавшуюся ситуацию.

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