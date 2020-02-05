Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Не разобрался в сути вопроса»: Макрон обвинил Россию в попытках «интерпретирова...
Обвал спроса в Китае из-за коронавируса уронил цены на нефть до минимума
Хмеймим прикрылся "Панцирем": Несущийся со стороны Средиземного моря Б...
Эксперт прокомментировал законопроект о сокращении числа депутатов Рады
Главная / В мире

"Разумнее было бы промолчать": Украинский политолог указал на ошибку Зеленского на встрече с Эрдоганом

05 февраля 2020, 02:54  •  54 • В мире
В ходе совместной пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом Владимир Зеленский выразил ему соболезнования в связи с гибелью турецких военных в ходе операции в сирийском Идлибе". "Разумнее было бы промолчать", - отметил украинский политолог Юрий Романенко.
Зеленский, говоря о ситуации с военнослужащими Турции, отметил, что Украина понимает это "как никто другой".
"Мы, Украина, которая уже шестой год находится в состоянии гибридной войны, знаем и понимаем, как никто, боль такой потери", – заявил он.
Такая некомпетентность украинского гаранта удивила Романенко. По его мнению, президенту Украины "лучше было бы промолчать".
"Скажите кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии и в этом случае благоразумнее было бы промолчать!" – написал политолог в своем Telegram-канале
Ранее Эрдоган обвинил Дамаск в воздушном ударе по сирийскому Идлибу, в ходе которого погибли шесть турецких военных и трое гражданских.
Ранее в Минобороны Турции сообщили о том, что в сирийском Идлибе было убито четыре и ранено девять военнослужащих турецкой армии при столкновении с сирийскими правительственными войсками. Состояние одного из пострадавших врачи оценивали как тяжёлое.
Своё мнение по этому поводу высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он прямым текстом заявил, что турецкая сторона продолжает наносить удары и останавливаться, судя по решимости Эрдогана, Анкара не намерена. При этом Эрдоган попросил русских военных "не переходить дорогу".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 13:54
О польском великодержавии министра Чапутовича
04 февраля 2020, 20:09
Зона эскалации: российские военные сообщили об отснятой «Белыми касками» инсценировке применения химоружия в Сирии
04 февраля 2020, 23:39
"Сахарные аресты" в Белоруссии: Опять "виновата" Россия?
05 февраля 2020, 02:54
Как развалить Россию – план для Европарламента
04 февраля 2020, 13:54
Достаточно генома: Посол Китая в РФ ответил на слова Голиковой о передаче штамма вируса
05 февраля 2020, 02:54
Хмеймим прикрылся "Панцирем": Несущийся со стороны Средиземного моря БПЛА сбили на подлёте
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 января 2020, 05:09
Один из тех, кого сдал Потеев: Как полковника-"супершпиона" предали ради США
01 февраля 2020, 22:40
Вляпались в историю: провал Зеленского ставит под вопрос российско-украинские отношения
30 января 2020, 03:54
Нобелевский комитет устроил "зраду" Украине: Ивана Франко записали в граждане России
03 февраля 2020, 11:54
Ночная атака базы Хмеймим: русские отобрали управление беспилотниками у боевиков, уничтожив все цели
31 января 2020, 22:09
Мы инвестируем миллиарды, а Лукашенко лишь делает заявления (Дмитрий Абзалов)
02 февраля 2020, 13:09
"Напомнить об их участи?": Жаждущих репараций от Москвы поляков "остудили" "Искандером". На словах
04 февраля 2020, 00:54
Эрдоган против Кремля: Его армия бомбит Идлиб, а в Аллепо гибнут наши военные
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.