"Разумнее было бы промолчать": Украинский политолог указал на ошибку Зеленского на встрече с Эрдоганом

Зеленский, говоря о ситуации с военнослужащими Турции, отметил, что Украина понимает это "как никто другой".

"Мы, Украина, которая уже шестой год находится в состоянии гибридной войны, знаем и понимаем, как никто, боль такой потери", – заявил он.

Такая некомпетентность украинского гаранта удивила Романенко. По его мнению, президенту Украины "лучше было бы промолчать".

"Скажите кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии и в этом случае благоразумнее было бы промолчать!" – написал политолог в своем Telegram-канале

Ранее Эрдоган обвинил Дамаск в воздушном ударе по сирийскому Идлибу, в ходе которого погибли шесть турецких военных и трое гражданских.

Ранее в Минобороны Турции сообщили о том, что в сирийском Идлибе было убито четыре и ранено девять военнослужащих турецкой армии при столкновении с сирийскими правительственными войсками. Состояние одного из пострадавших врачи оценивали как тяжёлое.

Своё мнение по этому поводу высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он прямым текстом заявил, что турецкая сторона продолжает наносить удары и останавливаться, судя по решимости Эрдогана, Анкара не намерена. При этом Эрдоган попросил русских военных "не переходить дорогу".