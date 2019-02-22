"Разумеется, ничего у американцев не получится": Политолог о 70-летней мечте США установить гегемонию в Арктике

Политолог Владимир Соловейчик напомнил, что США мечтают об Арктике уже больше 70 лет. Еще в 1947 году будущий американский президент Дуайт Эйзенхауэр высказывался о недопущении гегемонии России в арктическом регионе. Что, по словам эксперта, очень напоминает нынешнее заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго. "Разумеется, ничего у американцев не получится", - констатировал политолог.

Политолог, представитель Движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик прокомментировал заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что американское руководство не допустит господства России и Китая в арктическим регионе. Эксперт рассказал, что после Второй мировой войны в 1947 году Верховный главнокомандующий и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр также заявлял, что не допустит гегемонии Москвы в Арктике.

Тогда известный карикатурист Борис Ефимов сделал карикатуру под названием "Эйзенхауэр в поход собрался", на которой белые медведи и тюлени с большим удивлением смотрят на приближающееся американское войско. Позже на карикатуру к медведям и тюленям было решено добавить и пингвинов, которые хоть и не живут в Арктике, но по замыслу должны были отображать весь "идиотизм намерений" американского руководства.

Эта карикатура, по словам эксперта, как нельзя лучше отображает сегодняшнее положение дел. "В нынешней ситуации действия Трампа до боли похожи на действия его предшественника Эйзенхауэра", - отметил Соловейчик в беседе с корреспондентом "Невских новостей", подчеркнув, что Северным морским путем, пролегающим в российских территориальных водах, могут пользоваться все страны, как для транспортировки грузов, так и в научных целях.

"Разумеется, ничего у американцев не получится, как не получилось и семьдесят с лишним лет назад", - выразил уверенность собеседник издания, добавив, что агрессивная политика Соединенных Штатов со времен Второй мировой войны нисколько не поменялась.