"Разрыв сужается": Россия превзошла США по показателю годовой инфляции за январь 2020

В России годовая инфляция в январе 2020 года ниже, чем в США. Об этом говорят данные Росстата и американского Минтруда. Одним из первых на это обратил внимание директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

По данным Росстата годовая инфляция России в январе 2020 года составила 2,4% против 3% в декабре. В свою очередь в США январский показатель инфляции составил 2,5% против 2,3% в декабре.

Стоит отметить, что такое происходит уже во второй раз. Ранее подобное было зафиксировано в период с февраля по июль 2018 года. Тогда показатель инфляции России впервые за последние годы оказался ниже американского.