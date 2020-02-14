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"Разрыв сужается": Россия превзошла США по показателю годовой инфляции за январь 2020
14 февраля 2020, 04:39 • 73 • Политика
Годовая инфляция в январе в России оказалась ниже уровня США. "Это общая и уже долгосрочная тенденция - разрывы в показателях инфляции в развивающихся и развитых экономиках сужаются", - считает директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.
В России годовая инфляция в январе 2020 года ниже, чем в США. Об этом говорят данные Росстата и американского Минтруда. Одним из первых на это обратил внимание директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.
По данным Росстата годовая инфляция России в январе 2020 года составила 2,4% против 3% в декабре. В свою очередь в США январский показатель инфляции составил 2,5% против 2,3% в декабре.
Стоит отметить, что такое происходит уже во второй раз. Ранее подобное было зафиксировано в период с февраля по июль 2018 года. Тогда показатель инфляции России впервые за последние годы оказался ниже американского.
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