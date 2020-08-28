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"Разрушитель" СССР призвал лишить русский язык государственного статуса в Белоруссии
28 августа 2020, 14:25 • 195 • Политика
Экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике должен быть только один государственный язык - белорусский. Тем самым он предложил лишить русский язык государственного статуса в Белоруссии. К слову, Шушкевич - один из трёх подписантов Беловежских соглашений, которые фактически разрушили СССР.
"Мы всегда хотели быть белорусами", - заявил в интервью YouTube-каналу "И Грянул Грэм" экс-глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, считая, что из белорусской нации "выдавили наш язык и выдавливают нашу культуру".
Он же фактически предложил лишить русский язык государственного статуса в Белоруссии, заявив в то же время, что, мол, "угрозы над русским языком нет".
Однако Шушкевич считает, что "государственным языком должен быть один - белорусский". В качестве аргумента политик приводит довод о том, что у белорусского языка "нет больше Родины". Хотя политик также признаёт, что "переходный процесс на белорусский как государственный язык достаточно сложный".
Любопытный факт: своё предложение в прямом эфире Шушкевич выдаёт на… чистом русском, а не на белорусском, за статус которого так ратует.
К слову, именно Шушкевич был одним из трёх подписантов Беловежских соглашений - "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств". Именно этот документ фактически разрушил Советский Союз, поскольку в тексте документа в том числе констатировалось прекращение существования СССР как "субъекта международного права и геополитической реальности". От России соглашение подписал первый президент Борис Ельцин, а от Украины - Леонид Кравчук.
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