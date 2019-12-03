"Разрушить свою страну и сбежать": "Исповедь" из немецкого "ада" активиста Майдана взбесила Сеть

"Исповедь" активиста Майдана, участника нацбатальона в Донбассе Алексея Яремчука опубликовал портал "Корреспондент.net". Парень признался, что сам из Полтавы, в 2013 году вместе с отцом-медиком стал активистом Майдана, а когда началась война в Донбассе, отправился добровольцем в один из нацбатальонов. Там вскоре повредил ногу и перешёл в разряд волонтёров. А после перебрался, поддавшись уговорам матери, в Ганновер.

Но с немцами у семьи вышел конфликт. Местные жители "майданных" идей украинца не разделяли. А на производстве, куда парень устроился, немецкий коллега так и вовсе избил его, сломав нос и назвав нацистом, услышав истории Яремчука из жизни Майдана.

Сам украинец после подобного отношения европейцев подумывает о переезде и предостерегает других жителей Незалежной от эмиграции в Европу.

В Сети откровения активиста Майдана взбесили ярых русофобов. Поддерживающие киевский режим со времён Майдана не скупились на оскорбления и мат, полагая, что вся "исповедь" участника нацбатальона - фейк.

Но немало было и тех, кто в историю поверил. Однако она в них ни капли жалости не вызвала. Политолог Владимир Корнилов в своём Twitter не без сарказма высказался о "детях Майдана".

"Украинскому "герою АТО" сломали нос его коллеги в Германии. Да уж, "дети Майдана" настолько обыденно воспринимают нацистские и ксенофобские идеи, что даже в Европах не понимают, почему эти идеи считаются нацистскими и ксенофобскими", - отметил эксперт.

Фото: скриншот twitter/Kornilov1968

"Некоторые друзья с Майдана предлагают временно пожить в России. Вся прелесть, украинства", - коротко пояснил пользователь "Балалайка Зараза" @shnipperson1970.

"Очередной либераст столкнулся с реалиями Запада, а сколько ещё таких дурачков верят либеральной пропаганде. Я тоже верил, пока не начал ездить на Запад", - пишет Igor Levitan @oldodessit.

"Разрушить свою страну и сбежать. Вот и вся суть майдаунов, бандеровцев", - резюмирует @lentkacom.