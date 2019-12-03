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"Разрушить свою страну и сбежать": "Исповедь" из немецкого "ада" активиста Майдана взбесила Сеть

03 декабря 2019, 17:39  •  252 • Политика
В СМИ появилась "исповедь" активиста Майдана, участника нацбатальона в Донбассе Алексея Яремчука из немецкого "ада". Парень сбежал в Ганновер, где немцы избили его, назвав нацистом, услышав истории из жизни Майдана. В Сети русофобы явно были взбешены "исповедью", переходя на оскорбления и мат. Они считают, что подобного участник украинского нацбатальона рассказать не мог и весь рассказ - фейк. Другие же обращают внимание на поведение активиста Майдана: "Разрушить свою страну и сбежать".
"Исповедь" активиста Майдана, участника нацбатальона в Донбассе Алексея Яремчука опубликовал портал "Корреспондент.net". Парень признался, что сам из Полтавы, в 2013 году вместе с отцом-медиком стал активистом Майдана, а когда началась война в Донбассе, отправился добровольцем в один из нацбатальонов. Там вскоре повредил ногу и перешёл в разряд волонтёров. А после перебрался, поддавшись уговорам матери, в Ганновер.
Но с немцами у семьи вышел конфликт. Местные жители "майданных" идей украинца не разделяли. А на производстве, куда парень устроился, немецкий коллега так и вовсе избил его, сломав нос и назвав нацистом, услышав истории Яремчука из жизни Майдана.
Сам украинец после подобного отношения европейцев подумывает о переезде и предостерегает других жителей Незалежной от эмиграции в Европу.
В Сети откровения активиста Майдана взбесили ярых русофобов. Поддерживающие киевский режим со времён Майдана не скупились на оскорбления и мат, полагая, что вся "исповедь" участника нацбатальона - фейк.
Но немало было и тех, кто в историю поверил. Однако она в них ни капли жалости не вызвала. Политолог Владимир Корнилов в своём Twitter не без сарказма высказался о "детях Майдана".
"Украинскому "герою АТО" сломали нос его коллеги в Германии. Да уж, "дети Майдана" настолько обыденно воспринимают нацистские и ксенофобские идеи, что даже в Европах не понимают, почему эти идеи считаются нацистскими и ксенофобскими", - отметил эксперт.
Фото: скриншот twitter/Kornilov1968
"Некоторые друзья с Майдана предлагают временно пожить в России. Вся прелесть, украинства", - коротко пояснил пользователь "Балалайка Зараза" @shnipperson1970.
"Очередной либераст столкнулся с реалиями Запада, а сколько ещё таких дурачков верят либеральной пропаганде. Я тоже верил, пока не начал ездить на Запад", - пишет Igor Levitan @oldodessit.
"Разрушить свою страну и сбежать. Вот и вся суть майдаунов, бандеровцев", - резюмирует @lentkacom.

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