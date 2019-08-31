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"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
31 августа 2019, 21:54 • 147 • Политика
Иосиф Пригожин назвал слова грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры. "Он может только у себя унитаз разрушить около дома, а не Россию", - отметил музыкальный продюсер.
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее интервью грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, в котором он рассказал, что мечтает разрушить Россию. По мнению Пригожина, единственное, что может разрушить Кикабидзе, это собственный унитаз около дома.
Продюсер подчеркнул, что возмущен и негодует из-за заявлений грузинского артиста, с которым был знаком много лет. Пригожин отмечает, что раньше он и жена Кикабидзе не давали актеру и певцу злоупотреблять спиртным. Теперь ситуация, похоже, изменилась.
Пригожин вспоминает, как помогал Кикабидзе наладить жизнь, и даже сделал его крестным отцом своего ребенка. Однако артист отплатил ему и России лишь ненавистью. Даже с юбилеем не поздравил, хотя Пригожин ему так помог.
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