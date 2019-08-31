"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавнее интервью грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе, в котором он рассказал, что мечтает разрушить Россию. По мнению Пригожина, единственное, что может разрушить Кикабидзе, это собственный унитаз около дома.

Продюсер подчеркнул, что возмущен и негодует из-за заявлений грузинского артиста, с которым был знаком много лет. Пригожин отмечает, что раньше он и жена Кикабидзе не давали актеру и певцу злоупотреблять спиртным. Теперь ситуация, похоже, изменилась.

"Человеку уже 80 лет. "Разрушил бы дотла". Да хрен бы ему кто дал разрушить! Он может только у себя унитаз разрушить около дома", - комментирует продюсер интервью грузинского артиста.

Пригожин вспоминает, как помогал Кикабидзе наладить жизнь, и даже сделал его крестным отцом своего ребенка. Однако артист отплатил ему и России лишь ненавистью. Даже с юбилеем не поздравил, хотя Пригожин ему так помог.