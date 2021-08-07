"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины

Украинский политолог Дмитрий Спивак одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины. По его словам, за эти десятилетия страна не смогла ничего добиться, но при этом разрушила всё.

К примеру, в 1991 году ВВП Украины составлял 77 млрд долларов, а ВВП Израиля - 59 млрд долларов. Через 30 лет ВВП Украины выросло (с поправкой на инфляцию) до 150 млрд долларов, а ВВП Израиля - до 400 млрд долларов.

За эти годы Украина потеряла около 15 млн граждан, внешний долг вырос с 3 млрд в 1992 году до 91 млрд долларов в 2020 году, цена на газ - с 11 копеек в 1996 году до 12-15 гривен в 2021-м. Практически все предприятия, которые построены при Советском Союзе, оказались разрушены, приводит слова Спивака портал "Народные Новости".

Что мы построили за 30 лет? Практически ничего. Зато разрушено всё... Мы стали чаще летать в космос? Мы стали строить современные корабли? Мы покупаем у британцев катера, которые у них списаны 30 лет назад,

- отметил эксперт.