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"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины
07 августа 2021, 01:30 • 81 • Политика
Украинский политолог Дмитрий Спивак одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины. По его словам, за эти десятилетия страна не смогла ничего добиться, но при этом разрушила всё.
К примеру, в 1991 году ВВП Украины составлял 77 млрд долларов, а ВВП Израиля - 59 млрд долларов. Через 30 лет ВВП Украины выросло (с поправкой на инфляцию) до 150 млрд долларов, а ВВП Израиля - до 400 млрд долларов.
За эти годы Украина потеряла около 15 млн граждан, внешний долг вырос с 3 млрд в 1992 году до 91 млрд долларов в 2020 году, цена на газ - с 11 копеек в 1996 году до 12-15 гривен в 2021-м. Практически все предприятия, которые построены при Советском Союзе, оказались разрушены, приводит слова Спивака портал "Народные Новости".
- отметил эксперт.
Политолог подчеркнул, что пока Украина топталась на месте, мир ушёл далеко вперёд. И сегодня нет ни одной области, где страна бы лидировала.
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