Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархо...
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад О...
Главная / Политика

"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины

07 августа 2021, 01:30  •  81 • Политика
Украинский политолог Дмитрий Спивак одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины. По его словам, за эти десятилетия страна не смогла ничего добиться, но при этом разрушила всё.
К примеру, в 1991 году ВВП Украины составлял 77 млрд долларов, а ВВП Израиля - 59 млрд долларов. Через 30 лет ВВП Украины выросло (с поправкой на инфляцию) до 150 млрд долларов, а ВВП Израиля - до 400 млрд долларов.
За эти годы Украина потеряла около 15 млн граждан, внешний долг вырос с 3 млрд в 1992 году до 91 млрд долларов в 2020 году, цена на газ - с 11 копеек в 1996 году до 12-15 гривен в 2021-м. Практически все предприятия, которые построены при Советском Союзе, оказались разрушены, приводит слова Спивака портал "Народные Новости".
Что мы построили за 30 лет? Практически ничего. Зато разрушено всё... Мы стали чаще летать в космос? Мы стали строить современные корабли? Мы покупаем у британцев катера, которые у них списаны 30 лет назад,
- отметил эксперт.
Политолог подчеркнул, что пока Украина топталась на месте, мир ушёл далеко вперёд. И сегодня нет ни одной области, где страна бы лидировала.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
06 августа 2021, 21:50
"Готовит общественное мнение к реформе": Эксперт оценил сибирскую инициативу Шойгу
06 августа 2021, 21:50
"Не закончится ничем хорошим": В Британии прислушались к заявлению МИД о НАТО
06 августа 2021, 21:50
В Британии заявили об уязвимости НАТО перед русскими С-500
06 августа 2021, 23:40
Жириновский подсказал Белоруссии план мести Польше и Литве
06 августа 2021, 21:50
Минобороны Белоруссии предложило CNN экскурсию в "лагерь для политзаключённых"
06 августа 2021, 23:40
"Может, лучше вам в Галицию?": Русские ответили на призыв выгнать всех, кому не нравится украинский
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2021, 23:40
Жириновский подсказал Белоруссии план мести Польше и Литве
06 августа 2021, 23:40
"Может, лучше вам в Галицию?": Русские ответили на призыв выгнать всех, ком...
06 августа 2021, 23:40
Путин дал старт: В Башкирии заработал завод одной из крупнейших компаний Австрии
06 августа 2021, 23:40
"Если бы мне сказали 30 лет назад": Доктор Комаровский о языковом унижении ...
07 августа 2021, 01:25
«Двойные стандарты в подходах»: как в России отреагировали на отказ ОБСЕ наблюдать за...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки пророссийской организации»
02 августа 2021, 08:45
Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
02 августа 2021, 06:00
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
01 августа 2021, 09:50
Борцов с Россией лишили денег
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.