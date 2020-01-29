"Разрушение традиций, наркотики и ухудшение жизни": Суицид в США принимает катастрофические масштабы

Такие данные были получены в ходе нового исследования на тему роста числа суицидов в Соединенных Штатах, которое проводили нобелевские лауреаты супруги Ангус Дитон и Энн Кейс. Об этом рассказывает авторитетное швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

По словам Ангуса Дитона, причиной большинства суицидов стало как ухудшение условий труда в целом, так и разрушение традиционных для американцев семейных ценностей и отход от религиозных устоев.

Выступая на экономическом форуме, ученый отметил рост смертности среди жителей США, которые имеют среднее образование. При этом еще 20 лет назад уровень смертности среди афроамериканцев 50-52 лет был выше, чем у их белых ровесников – 945 человек на 100 тысяч населения против 722 человек.

Дитон отметил, что всё чаще белые американцы умирают из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам. Сильно влияет на продолжительность жизни и "эпидемия ожирения", охватывающая жителей США.

Ученый привел очень показательный пример. В штате Юта более 60% населения относятся к мормонам, которые не употребляют алкоголь, кофе и табак. Однако за последние двадцать лет число самоубийств в штате удвоилось, а смертность от алкоголя или наркотиков поднялась 150%.

Отметили учёные и непростую ситуацию с уровнем доходов. В 1980 году в промышленном секторе доля рабочих мест достигала 20%, а сегодня составляет только 8,5 процента. В сфере обслуживания работники получают заметно меньшую зарплату, к тому же работа считается непрестижной.

Сегодня половина молодых американцев вообще не принадлежат ни к одной церкви. И если раньше принадлежность к тем или иным приходам сплачивала американцев, повышая чувство общности, то сегодня этого не наблюдается.

Указали ученые и еще на одну тревожную тенденцию. Речь идёт о массовом приёме американцами болеутоляющих лекарств-опиоидов, которые выписывают им врачи. И это в последнее время принимает массовый характер. Исследование показало, что такого рода болеутоляющие препараты принимает каждый второй безработный американец. Такие лекарства вызывают привыкание, что увеличивает смертность среди населения, а врачи продолжают почти бесконтрольно выписывать подобные препараты.

Согласно статистике, в 2017 году покончили собой 47 173 американца. В следующем году число суицидов показало рост в 33% по всей стране.

Свою ежегодную статистику по суицидам опубликовало и Министерство обороны США. По итогам 2018 года 541 человек покончил с собой. Это больше на 13% по сравнению с 2017 годом.

За последние пять лет среднегодовой рост числа суицидов среди всех сотрудников Министерства обороны США составил 5–6%. Больше всего самоубийств зафиксировано в Национальной гвардии США.